Drei Polizisten bei Einsatz in einem Eichsfelddorf verletzt

Steinbach. 18-Jähriger muss im Eichsfeld nach einer Kirmes aus einem Lkw geholt werden. Und das hat Folgen.

Gewaltsam hat die Polizei am Samstag gegen 5.20 Uhr einen 18-Jährigen aus einem Lkw Nissan Navarra holen müssen. Ihr war gemeldet worden, dass er angetrunken von der Kirmes in Wingerode nach Steinbach fuhr. Dort stellte ihn die Polizei in der Dorfstraße. Der Mann hatte 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und Anzeige erstattet. Drei Beamte wurden verletzt, da der Mann massiven Widerstand leistete, heißt es im Polizeibericht.