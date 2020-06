Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Unfälle auf der Autobahn

Zu gleich drei Unfällen mussten Feuerwehrleute aus Breitenworbis und Bernterode am Wochenende auf die A 38 ausrücken. Der erste, so Wehrleiter Anderas Kramer, ereignete sich Samstagabend gegen 22.30 Uhr kurz vor der Abfahrt Bleicherode. Auf regennasser Fahrbahn kam ein Pkw ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und räumten Trümmerteile von der Fahrbahn. Sonntagabend gegen 19.30 Uhr wurden die Floriansjünger zu einem weiteren Unfall in Fahrtrichtung Halle alarmiert, nur gut fünf Minuten später krachte es in der Gegenrichtung. Die Einsatzgruppe wurden geteilt, um die Stellen abzusichern und ebenfalls Trümmer wegzuräumen.