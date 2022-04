Drei Verletzte bei Unfall in Breitenworbis

Breitenworbis. Drei Menschen mussten am Montagmorgen nach einem Unfall in Breitenworbis in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 66-Jähriger war mit seinem Auto am Montagmorgen in Breitenworbis in der Halle-Kasseler-Straße in Richtung Worbis unterwegs. Nach Angaben der Polizei kollidierte er an der Kreuzung Lange Straße/Mühlhäuser Straße mit einem Auto, das die Kreuzung von der Langen Straße aus befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde nicht nur der vermeintliche Unfallverursacher verletzt, eine 62-Jährige und ein 65-Jähriger aus dem anderen Auto erlitten ebenfalls Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Blaulichtmeldungen

