Drei weitere Eichsfelder mit Corona infiziert

Über drei Neuinfektionen in der Verwaltungsgemeinschaft Uder mit dem Corona-Virus informierte am Donnerstag das Gesundheitsamt den Krisenstab. Die Infizierten haben sich laut der Mitteilung auf einer größeren Familienfeier angesteckt. Das Amt hat sofort die Ermittlung der Kontaktpersonen aufgenommen. Laut dem Gesundheitsamt laufen noch weitere Kontaktpersonenermittlungen.

Insgesamt befinden sich im Moment 63 Personen im Landkreis in häuslicher Quarantäne. Betroffen ist auch eine Tagespflegeeinrichtung in Uder. Diese sei umgehende geschlossen worden. Die Gäste sowie das Personal der Einrichtung wurden, beziehungsweise werden auf mögliche Infektionen getestet und befinden sich ebenfalls in Quarantäne.

Neben den Neuinfektionen gab es in den vergangenen 24 Stunden auch einen Genesenen. Somit erhöht sich die Gesamtzahl der Eichsfelder, die die Infektion überstanden haben, auf 167. Aktuell sind noch drei Menschen infiziert. Aufgrund der steigenden Fallzahlen bittet das Landratsamt alle Bürger, sich an die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung – auch auf privaten Veranstaltungen und Familienfeiern – zu halten.

Informationen: www.kreis-eic.de