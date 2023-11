Dreiste Betrugsmasche: Falsche Wasserwerker in Eichsfelder Nachbarlandkreis unterwegs

Göttingen. Betrüger haben sich im Eichsfelder Nachbarlandkreis Göttingen als Wasserwerker ausgegeben. Sie machten Beute im Wert von mehreren Tausend Euro.

Zwei „falsche Wasserwerker“ haben am Dienstagmittag in der Rathenaustraße in Göttingen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Nach derzeitigem Stand gaben die Betrüger an, dass es in der Nachbarschaft einen Wasserrohrbruch gegeben habe und man die Leitungen im Wohnhaus auf Schäden überprüfen wolle. Die Betrüger wiesen sich mit einem augenscheinlich laminierten Ausweis aus. Während einer der Täter das Ehepaar im Keller beschäftigte, durchsuchte der zweite Täter das Haus nach Wertgegenständen.

Ein Täter sei etwa 40 Jahre alt und 180 Zentimeter groß, habe graue oder hellblonde kurze Haare, sprach Hochdeutsch und war bekleidet mit einer gelben Jacke, ähnlich eines Bauarbeiters. Der zweite Täter sei etwa 170 Zentimeter groß, habe kurze schwarze Haare, ein rundliches Gesicht, dickliche Statur, einen dunkelblauen Overall mit Aufnähern auf den Oberarmen an. Zeugen melden sich, bitte, bei der Polizei Göttingen unter Telefon: 0551/491 2115.

Hinweise zum Verhalten gegenüber unbekannter Personen an der Haustür gibt die Polizei online unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/.