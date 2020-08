Heiligenstadt. Familie Schottes Rispen-Hortensien in Heiligenstadt sind das vierte Mal betroffen. Polizeichef Dietmar Kaiser appelliert, immer Anzeige zu erstatten.

Karin Schotte ist mittlerweile richtig sauer. Vor ihrem Haus in der Heiligenstädter Bahnhofstraße wachsen prächtige Rispen-Hortensien. Und die sind nun schon zum vierten Mal zum Objekt der Begierde von Langfingern geworden. „Sie werden aber nicht einfach herausgerissen, so dass man Vandalismus vermuten würde. Nein, sie werden fein säuberlich abgeschnitten. Also haben die Täter immer eine Schere dabei.“