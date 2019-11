Teistungen. In der neuen Tagespflege in Teistungen werden die Fähigkeiten der alten Menschen gefördert. Dazu gibt es verschiedene Angebote.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

DRK eröffnet neue Tagespflege in Teistungen

Am Freitag eröffnet der DRK-Kreisverband Eichsfeld in Teistungen seine neue Tagespflege. Laut Vorstand Florian Blacha stehen in dem Neubau 30 Plätze von Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr, zur Verfügung. Gestaltet ist die Tagespflege in Form und Farben nach den Erdelementen. Das Konzept ist auf die psychosoziale Betreuung und Förderung der alten Menschen neben der pflegerischen Grund- und Behandlungspflege ausgelegt. „Es entsteht eine lebendige Tagespflege, durch individuelle Anregung von Spaß und Freude in den Einzel- und Gruppenangeboten.“ Realisiert werden soll das durch Musik, Gymnastik, Gedächtnistraining, Gesellschaftsspiele, hauswirtschaftliche Tätigkeiten, basteln sowie Ausflüge. Die Angebote sollen dazu beitragen, den Tag zu strukturieren. „Die Tagespflege stützt nicht nur, sondern stabilisiert die häusliche Versorgung hilfs- und pflegebedürftiger Menschen, entlastet pflegende Angehörige und stärkt dadurch das familiäre Pflegepotenzial. Und sie orientiert sich an den vorhandenen Fähigkeiten der älteren Menschen, die erhalten und gefördert werden“, sagt Blacha.

Es gibt Gemeinschaftsräume gibt für Aktivitäten mit therapeutischen Einzel- und Gruppenangeboten. Zudem soll die freie Wahl zwischen Aktivität und Passivität die Kreativität fördern. Die Betreuung übernehmen qualifizierte Pflegekräfte, gerontopsychiatrischen Pflegekräfte, Ergotherapeuten und Betreuungskräfte. Versorgt werden die Gäste dreimal täglich mit Mahlzeiten und gegebenenfalls mit einer Zwischenmahlzeit. Dabei werden Anforderungen an eine diätetische Ernährung ebenso berücksichtigt wie die für Menschen mit Kau- und Schluckstörungen oder gerontopsychiatrischen Erkrankungen. „Gemeinsame Mahlzeiten, Handarbeiten, einkaufen, die Mithilfe im Haushalt, im Garten oder Spaziergänge vermögen häufig mehr als viele isolierte therapeutische Trainingsprogramme“, so Blacha. Zum Kennenlernen der Einrichtung gibt es am Freitag, 15. November, von 14 bis 17 Uhr in Teistungen, Hauptstraße 2, einen Tag der offenen Tür.