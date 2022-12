DRK will Blutspender in Heiligenstadt überraschen

Eichsfeld. Möglichkeit der Spende besteht auch in Uder.

Zur Blutspende lädt der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Freitag, 9. Dezember, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr in Uder in der Regelschule, Schulstraße 4, ein.

Die Spender dürfen sich auf eine Stärkung freuen, die der Ortsverein vorbereitet hat. Es gibt Waffeln, verrät schon einmal DRK-Mitarbeiter Stephan Köhler.

In Heiligenstadt kann am Montag, 12. Dezember, Blut gespendet werden, und zwar von 15 bis 19 Uhr im Marcel-Callo-Haus, Lindenallee 21.

Das DRK bedankt sich schon jetzt bei allen Blutspendern für ihr gesellschaftliches Engagement. Bei dem Termin in Heiligenstadt bekommt jeder Blutspender eine kleine Überraschung, heißt es in der Mitteilung.