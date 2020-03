Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Du hast nur ein Ziel: überleben“

Raphael Albrecht sieht noch ein bisschen geschafft aus. Er ist gerade im Eichsfeld eingetroffen, in Bernterode/Wipper. Er war in Marokko. Aber wer denkt, er war 14 Tage im Urlaub, der irrt. Hinter dem 30-Jährigen liegt eines der härtesten Mountainbike-Rennen der Welt, das Atlas Mountain Race. Er war nicht der einzige Eichsfelder, der diese Strapaze auf sich genommen hat. Auch Markus Stitz, gebürtig aus Heiligenstadt, gehörte zu den 185 Teilnehmern aus aller Welt. 1145 Kilometer ging es von Marrakesch in die Nähe von Agadir – durch das berühmte Gebirge. Zwischen 18.000 und 20.000 Höhenmeter galt es zu überwinden, Punkte um 2600 Meter über dem Meeresspiegel. Bis zu 33 Grad Celsius tagsüber, nachts herrschten Temperaturen um den Gefrierpunkt. Staubige, einsame Pisten, abseits jeder Touristenregion.

Raphael Albrecht war auf dem Sportgymnasium. Er studierte Sportmanagement, danach Betriebswirtschaft. Vier Jahre arbeitete er in einer Unternehmensberatung. „Nein, Spaß hat das nicht gemacht.“ Vor zehn Monaten zog er den Schlussstrich, nahm sich eine Auszeit. „Ich komme aus dem Leistungssport Tischtennis“, erzählt er. Er entschied sich für das Radfahren. Einfach raus aus dem Alltagstrott. Aber wenn, dann auch gleich richtig. „Von Null auf hundert.“ Er suchte sich ohne Training gleich zwei europäische Rennen aus. Eins in Deutschland, eins in Italien. „Ich bin kläglich gescheitert.“ Heulend habe er völlig entkräftet eines Tages in Italien auf der Bordsteinkante gesessen. Es war vorbei.

Albrecht las vom härtesten Radrennen der Welt, dem Silkroad Mountain Race in Kirgistan. „Letzter Versuch“, dachte er sich. In Bischkek sah er vor dem Rennen ein weiteres Mountainbike an der Straße stehen. „Ich dachte, das wird wohl auch ein Teilnehmer sein und ging zu dem Fahrer.“ Dann war die Verblüffung groß. Der andere Fahrer war Markus Stitz, ein Eichsfelder. „So haben wir uns kennengelernt.“ Nicht nur Stitz schaffte es ins Ziel, auch Raphael Albrecht. „Bei mir hatte sich damals ein mentaler Schalter umgelegt.“ Trotz aller unmenschlicher Bedingungen mit eingefrorenen Händen, „so dass ich nicht mehr in der Lage war, den Reißverschluss der Jacke hochzuziehen – bei 8 Grad Minus und noch acht Kilometern bergab. Ein Nomade half mir. Du versuchst nur eins: überleben.“

Im Marrakesch haben sich die beiden jetzt wiedergetroffen. „Jeder fährt für sich allein“, sagt der gebürtige Leinefelder. Jeder in seiner Geschwindigkeit, für sich. „Es geht mir nicht ums Gewinnen. Es geht darum, das Ziel zu erreichen.“ Fünfeinhalb Tage habe er gebraucht, um die 1145 Kilometer zu überwinden. Glücklicherweise sei der höchste Berg gleich am ersten Tag dran gewesen. Schon voriges Jahr war er nach Marokko geflogen, um sich die Piste über die staubigen roten einsamen Berge anzusehen. Es gibt keine Etappen, keine Hotels. „Nur dich, dein Fahrrad, dein Gepäck.“ Tagelang dasselbe Essen. Omelett mit Fladenbrot und Schokowaffel.

Bergab sei es eine größere Tortur gewesen als bergauf. „Geröll und Steine. Man muss verflixt aufpassen, nicht zu stürzen. Geschwindigkeit gibt es da nicht.“ Der schnellste Fahrer habe das Rennen in vier Tagen geschafft, mit nur zwei Stunden Schlaf. Da schüttelt selbst Albrecht den Kopf. „Ich wollte es innerhalb von sechs Tagen zu Ende bringen, die letzten 450 Kilometer habe ich in 44 Stunden geschafft.“

Für Markus Stitz war Marokko der erste Test nach einer Schulteroperation im Herbst. „Mit drei Monaten Radverbot“, erzählt er. Er war der einzige Fahrer, der die Distanz mit einem Fahrrad ohne Gangschaltung überwinden wollte. „Insofern war das Ziel für mich klar: ankommen.“ Die Strecke sei mit nur einem Gang brachial gewesen. Er musste seinen Rhythmus finden. „Aber zum Ende hin war ich wieder auf dem Niveau vor meiner Operation.“ Die größte Herausforderung für ihn sei das fehlende Wasser gewesen.

Drei der härtesten Bikepacking-Rennen hat Markus Stitz innerhalb eines Jahres absolviert – den Highland Trail 550 in Schottland, das Silkroad Mountain Race und jetzt das Atlas Mountain Race. „Ich habe es genossen und nette Menschen wie Raphael kennengelernt.“ Für dieses Jahr plant er keines. Viel lieber will er im Sommer mit seinem Bruder Malawi in Afrika erkunden.

Raphael Albrecht dagegen hat Blut geleckt. Vor allem, seit er gesehen hat, dass Radrennprofis, wie sie bei der Tour de France fahren, bei einem Mountain Race keine Chance haben. „Sie sind den Asphalt gewohnt. Offroad sind sie überfordert.“ Und es würden immer mehr Frauen solche Rennen gewinnen. „Sie sind mental stärker als Männer“, sagt er mit höchstem Respekt. Er kenne diesen Rausch im positiven wie negativem Sinn, die Höhen und Tiefen solch einer Anstrengung. „Man lernt sich selbst kennen.“ Jetzt plant er die Teilnahme an einem Transcontinental – von Brest in der Bretagne bis nach Burgas am Schwarzen Meer mit Tagesetappen von 350 bis 400 Kilometern. Seine Augen leuchten, wenn er an zwei weitere Träume denkt: Von Banff in Kanada bis nach Albuquerque in New Mexiko und das Cape to Cape vom Nordkap bis Kapstadt. „Wenn man es selbst tut, dann ist es eigentlich gar nicht mal so verrückt, wie es sich anhört.“