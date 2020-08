Der Braunschweiger Iba May kann Patrick Weihrauch (links) nicht am Torschuss hindern.

Heiligenstadt. Zweitliga-Aufsteiger gegen Zweitliga-Absteiger – es war ein reizvolles Duell im Gesundbrunnenstadion in Heiligenstadt – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Dynamo Dresden unterliegt Braunschweig in Heiligenstadt

Am Ende der 90 Minuten bei drückender Schwüle setzte sich Eintracht Braunschweig, künftig in der zweithöchsten deutschen Fußballliga vertreten, knapp mit 1:0 (0:0) gegen Drittligist Dynamo Dresden durch. Die Dresdner, bei denen der aus Leinefelde stammende Marco Hartmann mit dabei war, absolvieren derzeit und noch bis zum 27. August ein Trainingslager in Heiligenstadt.

Der Treffer des Tages fiel nach einem Eckball durch Nico Klaß für Braunschweig (61. Minute). Der Erfolg der Niedersachsen war jedoch schmeichelhaft, denn die Sachsen hatten deutlich mehr Chancen im Spiel. Allein der junge Ransford-Yeboah Königsdörffer scheiterte mehrfach aus günstiger Position vor dem Tor der Braunschweiger. Marco Hartmann, der einmal per Kopf vergab, spielte die erste Halbzeit durch.

Am kommenden Mittwoch, 26. August, testet Dynamo Dresden dann in Paderborn gegen den englischen Erstliga-Absteiger Norwich-City.

