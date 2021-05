E-Bike für bis zu 70 km/h illegal getuned - Mehrere Unfälle

Das sind die Meldungen der Polizei für das Eichsfeld.

E-Bike auf bis zu 70 km/h illegal getuned

Am Freitag gegen 11.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Birkunger Straße in Leinefelde die Fahrer zweier E-Bikes. Dabei wurden an dem einen Bike erhebliche bauliche Veränderungen festgestellt. Nach Angaben des Fahrer waren dadurch Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h möglich. Den nun erforderlichen Führerschein konnte der Fahrer ebensowenig vorlegen wie den Nachweis der Versicherung. Weiterhin verlief ein beim Fahrer ein Drogentest. Ihm wurde darauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Rückwärts teuren Unfall gebaut

Am Samstag gegen 8.50 Uhr versuchte der Fahrer eines VW im Burgweg in Beuren rückwärts auszuparken. Dabei stieß er gegen einen, hinter ihm stehenden PKW Suzuki. Dabei entstand an den beiden Fahrzeugen jeweils ein Schaden in Höhe von je 1500 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Unfall im Kreisverkehr

Am Freitag gegen 14.15 Uhr wollte der Fahrer eines Ford in Leinefelde von der Lisztstraße in den Kreisverkehr an der Birkunger Straße einzufahren. Dabei missachtete er den bereits im Kreisverkehr befindlichen PKW VW und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3500 EUR.

Unaufmerksam

Am Freitag gegen 12:30 Uhr fuhren der Fahrer eines VW und die Fahrerin eines Mercedes auf der B 247 von Leinefelde kommend in Richtung Kallmerode. Als der Fahrer des VW bremsen musste, bemerkte das die Fahrerin des Mercedes zu spät und fuhr auf den VW auf. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000EUR.

