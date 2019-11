Ehrenamtlich Engagierte aus Eichsfeld ausgezeichnet

Dank, Anerkennung und Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement der Eichsfelder: Unter dieser Prämisse hat Landrat Werner Henning (CDU) zur 18. Dankeschön-Veranstaltung für die Ehrenamtlichen des Kreises eingeladen. „Zahlreiche Ehrenamtliche stärken seit Jahrzehnten die Gemeinschaft in Städten und Gemeinden durch vielfältige Dienste, ohne dass diese von uns besonders wahrgenommen werden“, sagt er. Er spricht die „stillen Helden“, direkt an, dass sie oftmals „das Allgemeinwohl dem eigenen Wohl voranstellen“ - doch nun sei es einmal anders. Denn 13 von ihnen werden im Eichsfelder Kulturhaus mit einem Keramikpokal geehrt.

Stefan Raabe aus Neustadt gehört als Wehrführer der Feuerwehr zu den wichtigen Säulen der Dorfgemeinschaft. In der Betreuung der Jugendfeuerwehr sieht er eine besondere Herausforderung und investiert viel in diesen Bereich. Ohne Uniform und meist im Hintergrund übernimmt er Aufgaben in der Kirchengemeinde, bereitet als Küster Gottesdienste vor und organisiert Veranstaltungen an kirchlichen Feiertagen.

Jens Schlothauer aus der Landgemeinde Sonnenstein ist Ortschronist. Mit Akribie kommt er dieser Tätigkeit nach und recherchierte bereits in unzähligen Stunden zur Geschichte von Holungen. Als wichtigstes Ergebnis seiner Arbeit erschien zur 750-Jahrfeier eine Ortschronik, die als Lektüre auch außerhalb des Ortes großen Zuspruch findet. Aber auch technisch ist Jens Schlothauer äußert versiert und kümmert sich um die Funktionsfähigkeit der Kirchenglocken und der Kirchturmuhr.

Siegbert Grimm aus Niederorschel ist seit über 50 Jahren dem Ehrenamt verbunden – gehörte fast 40 Jahre dem Gemeinderat an, war stellvertretender Bürgermeister und 16 Jahre Wanderwegewart. Zahlreiche Projekte begleitete er, leistete vor der Wende Aufbaustunden beim Wasserleitungs- und Straßenbau, war Dozent von Verkehrsteilnehmerschulungen, leitete den Pfarrgemeinderat und gehörte dem Kirchenchor an. Nach der Wende widmete er sich der geschichtlichen Aufarbeitung und betreute Projekte mit Schülern. Als Ortschronist arbeitet er die Vergangenheit auf.

Reinhard Salzmann aus Kirchworbis leitet seit fast 25 Jahren den Verein Indien-Patenschaftskreis. Die Begegnung mit Pater Swami 1995 hinterließ nachhaltigen Eindruck, dass im selben Jahr der Patenschafts-Kreis-Indien gegründet wurde. Inzwischen beteiligen sich bundesweit 240 Mitglieder an Spendenaktionen, so dass jährlich etwa 55.000 Euro für Projekte bereitgestellt werden können. Seit 2005 werden Projekte in Äthiopien unterstützt. So fördert der Verein eine Schule in Aire, einen Kindergarten in Alamata sowie eine Entbindungsstation in Addis Abeba.

Bernd Schuchardt aus Wilbich ist Ortsbürgermeister und nimmt im Sportverein, im Karnevalsverein und im Verein der Feuerwehr als Vorstandsvorsitzender oder Vorstandsmitglied ehrenamtliche Verantwortung wahr. Er gehört der Waldgenossenschaft und dem Jagdvorstand an. Auch in der Verwaltungsgemeinschaft arbeitet Bernd Schuchardt als stellvertretender Vorsitzender seit seinem Amtsantritt als Ortsbürgermeister aktiv mit und übt dieses Amt mit Umsicht und großem Sachverstand aus.

Ingo Zbierski aus Wahlhausen gehört seit 1990 der Feuerwehr Wahlhausen an. In seiner Lehrzeit im Bundesland Hessen knüpfte er Kontakte und nutzte diese zum Erfahrungsaustausch für die Neuausrichtung nach der Wende. Noch 1990 übernahm er die Wehrführung. Seitdem wird die Verbundenheit in gemeinsamen Ausbildungen und Einsätzen mit der Wehr in Bad Sooden-Allendorf und dem Technischen Hilfswerk in Witzenhausen intensiv gelebt. Seit 2017 ist Ingo Zbierski als einer der fünf Kreisbrandmeister im Eichsfeld Ansprechpartner für 22 Wehren vom Hanstein bis zum Hülfensberg.

Rainer Weidemann aus Heuthen hat 1998 in seinem Ort eine Krippenausstellung ins Leben gerufen, die seitdem für ihn zur Leidenschaft und mit 20 Ausstellungen zur Tradition geworden ist. Als engagierter Bürger und Mitglied des Fördervereins „St. Nikolaus Heuthen“ nimmt er die selbst auferlegte Aufgabe trotz Berufstätigkeit und familiärer Verpflichtungen mit großem persönlichem Einsatz wahr. Er entwickelt neue Ideen, um die Ausstellungen attraktiv und abwechslungsreich für die Besucher zu gestalten. Besuche kombiniert er an den Wochenende mit Kaffeetafeln und kulturellen Veranstaltungen.

Barbara Armbrecht aus der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg hat in mehreren Wahlperioden als Mitglied der Freien Wählergemeinschaft im Gemeinderat Wehnde mitgewirkt, und die Entwicklung der Gemeinde aktiv mitbestimmt. Wichtig war ihr immer, den Kontakt zu den Bürgern zu pflegen, so dass sie die Glückwünsche an Jubilare überbrachte und dafür entsprechende Präsente besorgte. Sie organisierte jährlich eine Seniorenweihnachtsfeier und setzte ihr Organisationstalent zur Vorbereitung von Adventsfeiern und Weihnachtsmärkten ein.

Zacharias Kobold aus Uder war viele Jahre im Gemeinderat tätig und bringt sich heute noch mit Fachwissen und hohem Sachverstand als berufener Bürger in die Arbeit des Gemeinderates ein. Mit seiner Kompetenz ist er bei Baufragen ein geschätzter Ansprechpartner in der Gemeinde. Als früherer Sektionsleiter und heutiger Übungsleiter im Tischtennis des Sportvereins in Uder setzt sich Zacharias Kobold in besonderem Maße für die Heranführung von Kindern an das schnelle Spiel ein.

Uwe Baum aus Worbis leitet mit sehr anspruchsvollem Niveau seit 50 Jahren den Männerchor „Waldecho“ in Wachstedt. Dazu finden wöchentlich Proben statt, die er organisiert und mit großem Engagement durchgeführt. Bei zahlreichen kulturellen Veranstaltungen, Gemeindefesten, Rentnerweihnachtsfeiern und Adventssingen gehören die Auftritte des Chors dazu. Viel Zeit und persönlichen Einsatz verwendet er für die musikalische Ausgestaltung kirchlicher und gesellschaftlicher Anlässe wie Erstkommunionen, Firmungen, Hochzeiten, Beisetzungen, Gottesdienste und Benefizkonzerte sowie für die Teilnahme an Sängertreffen und Sängerwettstreiten.

Anneliese Blacha aus Dingelstädt hat bereits im Schulkindalter als älteste Tochter des Kirchenmalers

Joseph Richwien Märchen und Gedichte geschrieben. Nach ihrer Heirat zog sie von Lengenfeld nach Ferna, wo sie sich der Ortsgeschichte widmete und die Chronik über Ferna erstellte. Ihre künstlerische Ader zeigte sich auch in ihrer Arbeit als selbstständige Restauratorin. Auch im Rentenalter griff sie wieder zu Stift und Pinsel, schrieb Gedichte, Märchen und Kurzgeschichten und verfasste drei Bücher mit eigenen Illustrationen. Aus ihrer Freundschaft mit Astrid Seehaus entstanden mehrere gemeinsame Bücher.

Alfons Kullmann aus Breitenholz gehört zu den Gründungsmitgliedern der Selbsthilfegruppe „Atmen und Leben im Eichsfeld“. Als engagiertes Gruppenmitglied hat er vielfältige Projekte initiiert und umgesetzt, um Menschen mit Schlafstörungen zu erreichen und ihnen Hilfe anzubieten. Die Selbsthilfegruppe zählt inzwischen 44 Mitglieder, was nicht zuletzt auf sein persönliches Engagement zurückzuführen ist. Neben diesem Ehrenamt unterstützt er seinen Heimatort in Fragen der Ahnenforschung.

Norbert Schilling aus Heiligenstadt gehört seit fast 40 Jahren der Feuerwehr an und unterstützt mit seinem umsichtigen und stillen Engagement seit Jahren die wichtige ehrenamtliche Arbeit in seiner Heimatstadt. Seit 1980 ist er für die Wehr aktiv, hat unzählige Einsätze begleitet und die Vereinsarbeit durch seine Präsenz auf vielen Veranstaltungen unterstützt. Auch die Alters- und Ehrenabteilung zählt auf ihn, da er sich als Bindeglied zwischen Jung und Alt sieht.

Die Veranstaltung wurde vom Chor „Future Voices“ des Lingemann-Gymnasiums unter Leitung von Mario Berend umrahmt. Die Jugendlichen präsentieren Auszüge aus dem Musical „Die Gaukler von Oiram 3 - Wo die Liebe hinfällt“.