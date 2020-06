Ein glückliche Familie. Wenn allerdings das Kindeswohl gefährdet seien sollte, tritt das Jugendamt auf den Plan. Die Inobhutnahme von Kindern ist das letzte Mittel, was greift, wenn alle anderen Möglichkeiten nicht zu einer Besserung führten.

Eichsfeld: 44 Kinder in Obhut genommen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eichsfeld: 44 Kinder in Obhut genommen

Im vergangenen Jahr wurden im Landkreis Eichsfeld 44 vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche in Form von vorläufigen und regulären Inobhutnahmen durchgeführt. Dies geht aus der neusten Statistik des Thüringer Landesamtes für Statistik hervor. Im vergleich zum Jahr 2018 ein Anstieg um 25 Maßnahmen.

In ganz Thüringen stiegen die Inobhutnahmen im vergangenen Jahr um 2,1 Prozent auf 1384 an. Bei jeder zweiten Maßnahme in Thüringen wurde als Grund laut der Auswertung des Amtes für eine Inobhutnahme die Überforderung der Eltern beziehungsweise eines Elternteils angegeben und stellte mit 712 Maßnahmen den häufigsten Grund dar. Ein deutlicher Anstieg ist mit 316 Inobhutnahmen bei der Vernachlässigung der Betroffenen zu verzeichnen. Im Jahr 2018 waren dies nur 227 Fälle.

Als weiterer Schwerpunkt werden in 216 Fällen Beziehungsprobleme genannt. Die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahren war mit einem Anteil von 37,4 Prozent in Thüringen besonders von einer vorläufigen Schutzmaßnahme betroffen.

Bei mehr als der Hälfte der thüringenweiten Maßnahmen (773 Fälle) wurden die vorläufigen Schutzmaßnahmen von den Jugendämtern beziehungsweise den sozialen Diensten angeregt, in weiteren 230 Fällen durch das Kind oder den Jugendlichen selbst, heißt es in der Mitteilung.