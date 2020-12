Eichsfeld: Ärztlicher Direktor appelliert an die Vernunft

Eichsfeld. Das Eichsfeld-Klinikum ist momentan an einem Punkt angekommen, an dem dauerhaft immer um die 30 Patienten mit einer schwereren Corona-Infektion behandelt werden müssen. „Dazu kommt, dass von ihnen immer sechs bis acht auf der Intensivstation liegen und noch einmal zusätzliche Fälle auf ihre Abklärung warten“, sagt Uwe Schotte, der Ärztliche Direktor des Eichsfeld-Klinikums. Die Corona-Station ist im Heiligenstädter Haus St. Vincenz untergebracht, um das Haus Reifenstein und die Versorgung dort räumlich von der Pandemie abzutrennen. „Wenn es jetzt noch mehr werden, können wir die Routinefälle nicht mehr versorgen.“

Er sitzt auch im Krisenstab des Landkreises, ist im täglichen Austausch mit Landkreis, Katastrophenschutz, Polizei und Gesundheitsamt und informiert selbst täglich über die aktuelle Lage im Klinikum. Inzwischen habe man die Bettenzahl in Reifenstein reduzieren müssen und das Personal nach Heiligenstadt verlegt. „Wir können nicht mehr Personal aus dem Hut zaubern“, sagt er klipp und klar. „Wir können unser Personal nur einmal einsetzen.“ Und um die Notfallversorgung weiter aufrechterhalten zu können, gehe es nun darum, so wenig neue Patienten wie möglich aufnehmen zu können. „Was verschiebbar ist, haben wir verschoben“, sagt Schotte. „Aber ein drohender Blinddarmdurchbruch ist nicht verschiebbar. Auch ein gebrochenes Bein muss behandelt werden, ist nicht verschiebbar.“

Schotte gibt unumwunden zu, dass man bereits Notfälle an die übergeordneten Krankenhäuser abgeben musste. Eines ist das Südharz-Klinikum in Nordhausen, das andere die Universitätsmedizin Göttingen. Nordhausen musste bereits absagen, aber glücklicherweise seien am Uni-Klinikum Göttingen genügend Kapazitäten frei. „Und eine Entspannung bei uns erreichen wir nur, wenn die Corona-Fallzahlen und damit auch die schweren Verläufe zurückgehen.“ Etwa bei zehn Prozent aller Covid-19-Infektionen sei eine stationäre Behandlung notwendig. Und Uwe Schotte stellt klar, dass es nicht nur die Seniorenheime, Kindergärten und Schulen sind, denen gern der „Schwarze Peter“ zugeschoben werde. „Das ist ein Drittel der Fälle.“ Der weitaus meiste Teil der Infektionen käme aus dem Bereich der Privatpersonen mit jeweils bis zu 30 oder 40 Kontakten, die nachverfolgt werden müssen. Das sei auch bei dem schlimmsten Tag, am 23./24. Dezember, so gewesen, dass der weitaus größte Teil der 171 Neuinfektionen aus dem Bereich der Bevölkerung kam, nicht aus Pflegeheimen.

„Wir haben immer wieder im Krisenstab diskutiert, was wir noch machen können, wirklich den Menschen klarzumachen, worauf es jetzt ankommt“, so der Mediziner. „Es hilft nur eins: Die Kontakte massiv einzuschränken, Infektionsketten zu unterbrechen.“

Das beinhalte auch die neue Allgemeinverfügung: Beschränkung der Kontakte auf den eigenen Haushalt und den engsten Familienkreis. „Bei jedem Freund oder weitläufigerem Bekannten, den ich treffe, weiß ich nicht, wie hoch das Infektionsrisiko, die gesamte Risikolage ist.“ Es gehe bei allen Regeln und Maßnahmen auch nicht darum, die Leute herauszufordern, mit möglichst viel Kreativität die Regeln zu umschiffen. Es gehe auch nicht darum, Weihnachten und Silvester zu verbieten oder zu „versauen“. „Es geht um das Begreifen, wie ernst die Lage ist, dass es um Menschenleben geht. Es geht darum, das Problem in den Griff zu kriegen. Dafür brauchen wir die Hilfe jedes Einzelnen, den guten Willen eines Jeden.“

Eines müsse auf jeden Fall verhindert werden: Dass die derzeitige Infektionswelle nicht noch schlimmer wird. Und es gehe darum, dass die Notfallversorgung im Klinikum aufrechterhalten werden kann, Notfälle behandelbar bleiben.