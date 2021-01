Eichsfeld: Besuche in Pflegeheimen ab sofort nur noch mit Schnelltest

Eine weitere Allgemeinverfügung hat der Landkreis Eichsfeld erlassen, um die Corona-Pandemie weiter einzudämmen. Sie wurde am späten Samstagabend erlassen und gilt ab dem heutigen Sonntag vorerst bis zum 10. Januar.

Darin wird verfügt, dass Besucher, die Angehörige in Pflegeheimen oder in besonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderungen oder sonstigen Angeboten der Eingliederungshilfe der Zutritt nur gestattet wird, wenn ein vor Ort in der jeweiligen Einrichtung von geschultem Personal vorgenommener Antigen-Schnelltest negativ anzeigt. Diese Verpflichtung gilt zusätzlich zu bereits vorhandenen Besuchsbeschränkungen. Diese schreiben vor, dass der Besucher eine FFP2- oder gleichwertige Schutzmaske tragen muss. Auch ist nur ein fest zu registrierender Besuchers pro Bewohner festzulegen. Diese Regelung gilt ab einem Inzidenzwert von mehr als 200 auf 100.000 Einwohner pro Woche gemäß Punkt II. des Erlasses des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie vom 21. Dezember 2020.

Zum Sonntag hat das Gesundheitsamt des Landkreises 21 Neuinfektionen bestätigt. Mittlerweile befinden sich 43 Menschen in stationärer Behandlung, neun kämpfen mit einem schweren Verlauf. als genesen gelten seit Samstag zwei weitere Menschen. Aktuell sind 720 Einwohner des Landkreises Eichsfeld infiziert. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert beträgt nun 272.