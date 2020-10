Eichsfeld: Caritas-Benefizkonzert 2020 im Internet

Eine Gebärdendolmetscherin zeigt mit ihren Fingern das Wort „regelmäßig" in Gebärdensprache, in der Menschen auch singen können.

„Was wird aus unserem Benefizkonzert?“ Vor dieser Frage standen Stefanie Schmerbauch, Leiterin der Caritasregion Eichsfeld/Nordthüringen, und ihr Team. In der Vergangenheit hatte sich dieses alljährlich stattfindende musikalische Ereignis mit Künstlern aus der Region stets großer Beliebtheit erfreut. Der Eintritt war frei, die Besucher spendeten in Form einer Kollekte. Menschen in Not konnte damit geholfen werden.

Wegen der Corona-Pandemie war es 2020 nicht möglich, zu einem solchen Konzert einzuladen. Doch sollten – so die Überlegungen der Caritas-Mitarbeiter – die Musikfreunde dennoch nicht ganz auf ein kulturelles Erlebnis verzichten müssen. Hinzu kommt, dass auch die Frühjahrs- und Herbststraßensammlung und damit Spenden-Einnahmen ausfielen. Nicht nur Fragen regelmäßiger Konzertbesucher, sondern auch aktuelle Anliegen und Probleme von Besuchern der Beratungsdienste bestärkten die Beschäftigten, nach einer Alternative zu suchen.

Menschen berichten von ihren Zukunftsängsten, sprechen davon, unter Depressionen oder einer Suchterkrankung zu leiden, sind wegen unerwarteter Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit in finanzielle Not geraten, Eltern bitten um Unterstützung bei der Kindererziehung. Deshalb lautete die Entscheidung: „Wir nutzen die digitalen Möglichkeiten für ein Benefizkonzert, das erstmals über YouTube und Facebook erlebt werden kann.“ Professionelle Künstler und Amateure aus der Region erklärten sich bereit, mit ihren Beiträgen das Projekt zu unterstützen. Der Leinefelder Gebärdenchor bereicherte, wie Schmerbauch hervorhebt, „das Konzert mit singenden Händen“. So haben auch Gehörlose die Möglichkeit eines Konzerterlebnisses.

Bei der Internetdarbietung begrüßt Schmerbauch das Publikum und erläutert das Anliegen. Gerald r, stellvertretender Leiter der Caritasregion, hat die Vorbereitung des Benefizkonzertes maßgeblich begleitet und führt durch das Programm. Sohn Johannes Nolte erklärte sich bereit, die technische Umsetzung zu übernehmen. An die Konzertbesucher ergeht der Wunsch, wenn es ihnen gefallen hat, statt einer herkömmlichen Bargeldspende diesmal für ihre Zuwendung das Spendenkonto der Caritas zu nutzen.