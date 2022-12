Eichsfeld: Die Top Fünf Veranstaltungen für das Wochenende

In „Schutt und Asche", so wie es der Tournee-Name suggeriert, will die Band Stahlzeit am Freitagabend die Obereichsfeldhalle nicht legen, aber für einen legendären Abend sorgen.

Eichsfeld. Die Wochenendtipps für das Eichsfeld ziehen noch einmal alle Register:

Bevor es nun langsam auf Heiligabend zugeht und alles etwas ruhiger wird, geht es am 4. Adventswochenende im Eichsfeld noch einmal richtig laut, aber auch besinnlich und gemütlich zu.

Die fünf Top-Veranstaltungen am Wochenende ziehen sich von Leinefelde und Birkungen über Heuthen und Heiligenstadt bis nach Asbach-Sickenberg.

1. Band „Stahlzeit“ in der Obereichsfeldhalle

Die Rammstein-Tribute-Band „Stahlzeit“ holt am Freitagabend, 16. Dezember, ab 20 Uhr ihr schon zweimal verschobenes Konzert in der Leinefelder Obereichsfeldhalle nach. Restkarten gibt es unter anderem noch im Pressehaus Eichsfeld in der Wilhelmstraße 59 in Heiligenstadt und im Ticket-Shop Thüringen.

2. Sängerin Christina Rommel kommt für zwei Konzerte

Die bekannte und beliebte Thüringer Sängerin Christina Rommel kommt für zwei Tage ins Eichsfeld. Donnerstagabend gibt sie ein Weihnachtskonzert im Eichsfelder Dom zu Effelder, am Freitagabend dann in der Heiligenstädter Martinskirche. Die Konzerte beginnen jeweils um 18 Uhr. Für beide gibt es nur noch wenige Restkarten, unter anderem Pressehaus Eichsfeld. An beiden Tagen unternimmt Christina Rommel noch mit Grundschulkindern in Effelder und Heiligenstadt einige Workshops, die Nachwuchsmusiker stehen dann mit auf der Bühne.

3. Rory-Gallagher-Tribute-Band rockt in Heuthen

Die Band „Double Vision“ gastiert am Samstagabend im „Schwarzen Peter“ in Heuthen. Mit ihrem Blues‘n’Roll-Stil rockt das Power-Trio mittlerweile Bühnen in ganz Europa. Gegründet als Rory-Gallagher-Tribute-Band entwickelte das Trio einen ganz eigenen Musikstil und stand schon mit Größen wie Johnny Winter und Ten Years After auf der Bühne. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.

4. Kulinarischer Weihnachtsmarkt

Schon traditionell ist der kulinarische Weihnachtsmarkt auf Hof Sickenberg. Am Sonntag geht er von 11 bis 18 Uhr in seine 12. Auflage. Angeboten und gleich verkostet werden kulinarische Spezialitäten aus dem Eichsfeld und dem nahen Werraland.

Hof und Scheune sind weihnachtlich geschmückt. Die Kinder dürfen basteln und eigene Kekse aus Lebkuchenteig backen.

5. Bischof Nikolaus kommt zur Bescherung

Umfangreich ist das Programm des Birkunger Weihnachtsmarktes am Samstag. Eröffnung ist um 15 Uhr, danach tritt der Kindergarten auf der Bühne vor dem Franziskussaal auf. Um 15.30 Uhr kommt der Bischof Nikolaus zur Bescherung auf die Pfarrhaustreppe. Um 17 Uhr beginnt das Konzert des Thüringer Polizeimusikkorps in der Pfarrkirche, um 18 Uhr wird der Weihnachtsmarkt auf Pfarrhof und Kirchplatz fortgesetzt.

Und das ist sonst noch im Eichsfeld los:

Der Schauspieler Stefan Schael will Freitag um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Dingelstädt mit einem besonderen Elvis-Presley-Abend und für weihnachtliche Stimmung sorgen.

Das Abschlusskonzert auf Burg Bodenstein für dieses Jahr gestaltet am Freitag ab 20 Uhr im Burgsaal das Leipziger Blechbläser-Quintett „emBRASSment“ mit unter anderem Werken von Bach, Händel, Humperdinck und Mozart. Die Abendkasse ist ab 19 Uhr geöffnet. Karten können telefonisch unter 036074/970 bestellt werden.

Wer noch keinen Weihnachtsbaum hat, kann sich Samstag von 9 bis 15 Uhr beim Forsthaus Kellner bei Heiligenstadt einfinden. Das Forstamt bietet Nordmanntannen zum selber schlagen. Der genaue Ort ist ausgeschildert.

Zudem will die Musikschule Fröhlich am Samstag um 15 Uhr mit einem Konzert ihren 30. Geburtstag feiert. Es findet im Saal des Eichsfelder Hofes Leinefelde statt, alle Interessierten sind eingeladen, der Eintritt ist frei.

Ebenfalls ist Samstag und Sonntag „Budenzauber“ in der Leinefelder Altstadt, genauer „An der Tränke“. Samstag spielt ab 15 Uhr die Band Stromfrei, Sonntag geht es schon ab 13 Uhr mit Livemusik los.

Ab 14 Uhr am Sonntag gestalten der Kirchenchor Breitenworbis und „Battern Brass“ ein Adventskonzert in der St.-Vitus-Kirche.

In der St.-Gerhard-Kirche zu Heiligenstadt beginnt am Sonntag das Adventskonzert der Schola Nova Contica um 16 Uhr.

Ebenso wird zu weihnachtlicher Stimmung nach Breitenbach zum 12. Weihnachtsmarkt im Dorf mit jeder Menge Programm eingeladen, los geht es um 14 Uhr auf dem Freiplatz um das neue Dorfgemeinschaftshaus.

Zu guter Letzt findet am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Heiligenstädter Marktplatz die Aussendung des Friedenslichtes statt.

Um 17 Uhr beginnt am Sonntag eine Lichtfeier auf dem Kerbschen Berg in Dingelstädt.