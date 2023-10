Eichsfeld: Dieb lässt Sitzgelegenheit verschwinden

Heiligenstadt. In Heiligenstadt lässt ein bislang unbekannter Langfinger eine Bierzeltgarnitur mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person bereicherte sich Sonntagabend an einer Bierzeltgarnitur. Am „Treffpunkt Alex“ im Holzweg eignete sich der Unbekannte nach Polizeiangaben das Beutegut an und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Dieb wird als kräftig und dunkel bekleidet beschrieben. Er soll 40 bis 50 Jahre alt sein, ungefähr 1,80 Meter groß sein und kurze Haare tragen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen habe der Täter nicht festgestellt werden können, heißt es.

Die Polizeiinspektion Eichsfeld hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen 0269461).