Eichsfeld: Ein Weihnachtsessen in Rekordzeit

Eichsfeld. Zwei Jäger plaudern aus dem Nähkästchen und haben diese praktischen Tipps:

Zimt-Sahne-Plätzchen, Elisenkekse, Spritzgebäck mit Schokostreifen. Zu Weihnachten lassen es sich die Eichsfelder schmecken. Es ist Verwöhnzeit. Doch was gibt es Heiligabend oder am ersten Feiertag zu essen? Und muss man dafür stundenlang in der Küche stehen? Hans-Peter Faßbinder hat darauf gleich eine Antwort: „Damhirschrücken und nein“, sagt der Jäger und Betreiber des Hotels „Drei Rosen“ in Worbis spontan. Er liebt das Kochen und steht auch als Chef gern und oft am Herd.

Der Damhirschrücken wird mit Speck gespickt, damit er saftig ist.. Foto: Sigrid Aschoff

Seit seinem 16. Lebensjahr frönt der heute 64-Jährige nicht nur seiner großen Leidenschaft, sondern hat sie praktischerweise zum Beruf gemacht. Neues und Altes verbinden, Experimentierfreude und Neugier – das sind im Alltag seine Hauptzutaten. Um die 60 Lehrlinge hat er schon ausgebildet und Langeweile ist für ihn ein Fremdwort, denn er liebt nicht nur seine Arbeit, sondern auch die Herausforderung. Viele Ideen, die in der Küche umgesetzt werden, hat er von Reisen mitgebracht, sei es von Kreta, Madeira oder aus den Alpen. Gerade probiert sich der Koch an marokkanischen Salzzitronen.

Doch jetzt dreht sich bei ihm und seiner Frau erst einmal alles ums Weihnachtsmenü. Gut vorstellbar ist für Faßbinders eigene Karte zum Beispiel gebratenes Rückenfilet vom Kabeljau mit fruchtiger Maracuja-Sauce, Karotten und Korianderreis, eine Gemüsepfanne mit Mozzarella für die Vegetarier, die Eigenkreation Eichsfelder Bierpfeffer mit saftigen Stücken vom Rind, die mit dunklem Bier abgelöscht werden oder paniertes Hirschschnitzel mit Orangen-Pfeffer oder Rehbraten aus dem Ohmgebirge.

Doch sein persönliches Lieblingsessen ist Damhirschrücken. Das Gericht begeistert auch Sophia Kahlmeier, die 24-Jährige kommt von der Heiligenstädter Jägerschaft und studiert an der Universität Göttingen Forstwissenschaften und Waldökologie. Auch sie kocht gern und freut sich, dem Hotelier beim Kochen über die Schulter schauen zu können. Zuschauer ist Hans-Peter Faßbinder derweil gewohnt, denn bei der Grünen Woche hat er schon ebenso die Kelle geschwungen wie mit Tagesschausprecher Jan Hofer am Herd gestanden. Regionale Produkte in der Küche zu verarbeiten, ist ihm wie Sophia Kahlmeier wichtig. „Unseren Fleischkonsum sollten wir überdenken und dabei auch den Blick auf die Region richten – auf die Hausschlachtung und die Wildbretveredlung.

Da geht es um den Bezug zum Fleisch vor der Tür – beispielsweise ohne Transportwege“, sagt die junge Frau und ist sich mit Faßbinder einig, dass Nachhaltigkeit ganz wichtig ist und die Jagd dabei viele Facetten hat. Dazu gehören ihrer Ansicht nach auch der Umwelt- und Naturschutz. „Im Oktober beginnen die Drückjagden. Es ist die Erntezeit des Wildes, und wir jagen auf Nachhaltigkeit“, sagt Hans-Peter Faßbinder. Er und Sophia Kahlmeier wissen, dass das Fleisch im Eichsfeld gern gegessen wird, insbesondere auch zu Weihnachten neben der traditionellen Gans. „Wenn das kein Bio ist. Außerdem hat das rote Fleisch kaum Fett, lässt sich selbst für den Laien gut zubereiten. Nicht zuletzt besitzt es Spurenelemente“, erklärt der Koch. Er selbst stellt Wildbratwurst her, Reh-Patties für Burger, kocht Wildsuppe und mag Wildsülze. Sophia Kahlmeier liebt derweil gegrillte Cevapcici mit Reh- und Schweinefleisch und Wildschweingulasch.

Hans-Peter Faßbinder zaubert ein Weihnachtsgericht mit Damhirschrücken. Foto: Sigrid Aschoff

Wacholderbeeren zerkleinern, um die Öle beser freizusetzen

Doch nun zieht es Hans-Peter Faßbinder in die Küche. Dass Damhirschrücken für fünf Personen samt Beilagen schnell zubereitet ist, will er zeigen. „Das Tier stammt aus dem Ohmgebirge“, erzählt der Koch während er den Speck zum Spicken des Fleisches in Streifen schneidet. „Das ist für die Saftigkeit gut.“ Dann geht es an das Entfernen der Sehnen. Die sollte man nicht wegwerfen, sondern mit Wurzelgemüse anbraten und einen Fond ziehen für die Sauce. Gewürzt wird das Fleisch mit Salz, Pfeffer, etwas Thymian und pürierten Wacholderbeeren. Zerkleinert werden die, um die etherischen Öle besser freizusetzen. „Die Beeren kann man in dieser Jahreszeit auch gut sammeln“, hat Sophia Kahlmeier gleich einen Tipp parat. Weiter geht es mit der Sauce, dem Rosenkohl und den Kroketten. Und nicht einmal 45 Minuten sind vergangen, da serviert Faßbinder das fertige Essen.

Als Beilage eignet sich gut Rosenkohl. Wer ihn nicht mag, kann Wirsing verwenden. Foto: Sigrid Aschoff

