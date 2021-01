Eichsfeld: Eric Seehof will bis zum Frühling bleiben

Gerade einmal 30 Jahre ist Eric Seehof alt. Er stammt ursprünglich aus Großwelsbach bei Bad Langensalza, aus dem gleichen Dorf wie Heiligenstadts Bildhauer Christoph Haupt.

Während sich letzterer den bildenden Künsten hingab, verschrieb sich Eric Seehof der Musik. Mit 16 begann er Gitarre zu spielen. „Fünf Jahre später, 2011, gründete ich zusammen mit Lukas Bergmann und Thomas Sasse die Band Crepes Sucette in Jena beziehungsweise Weimar.“

Es folgte ein Studium zum Medienkünstler, wobei sich Seehof hauptsächlich mit der Fotografie beschäftigte. „Während des Studiums reisten wir als Band häufiger durch Südeuropa mit dem Fahrrad und Zug, und finanzierten uns solche Reisen durch die Straßenmusik. 2018 entschied ich dann, meine Laufbahn als Musiker zu pausieren und mit dem Fahrrad eine Weltreise anzutreten.“ So ging es dann von Mai 2018 bis Mai 2019 mit dem Rad den Balkan hinunter, durch die Länder Türkei, Georgien, Armenien, Iran, Arabische Emirate, Oman, Indien, Nepal, Myanmar und Thailand.



Zurück in Deutschland wurde Seehof gemeinsam mit seinen Bandkollegen für den Sommer 2019 von der Sommerkomödie in Erfurt als Musiker engagiert, um die Musik zum Theaterstück zu entwerfen und zu spielen. „Nach getaner Arbeit wollte ich meine Radreise, dort weiterführen, wo sie aufgehört hatte und flog mit einem Working Holiday Visum nach Neuseeland.“ Nach einem Mix aus Reisen und Arbeiten sollte es im Mai 2020 eigentlich mit dem Rad weitergehen, jedoch kam die Corona-Pandemie dazwischen und machte alle Pläne hinfällig.

„So beschloss ich, im September nach Deutschland zurück zu kehren und mich wieder meiner Musik zu widmen. Durch den Kontakt Christoph Haupt wurde mir von der Künstlerwohnung in der Herrnmühle in Heilbad Heiligenstadt berichtet.“ Gerade in der aktuellen pandemischen Situation sei ein solches Angebot für ihn als ausführender Künstler eine großartige Möglichkeit und enorme Hilfe, sich weiter auf meine Kunst konzentrieren zu können. „Da kalte Finger und Straßenmusik sich nicht so gut vertragen, stehen gerade zwei andere Proje

kte im Fokus. Zum einen arbeiten Christoph und ich an einem gemeinsamen interdisziplinären Projekt. Zum anderen stecke ich gerade mitten in Aufnahmen für ein längst überfälliges Soloalbum, das Anfang Januar fertig sein soll.“



Wie lange Eric Seehof in Heiligenstadt bleiben wird, ist noch unklar. „Aber den Frühling würde ich als Straßenmusiker schon sehr, sehr gerne mitnehmen und mit den ersten Sonnenstrahlen für gute Stimmung auf der Straße sorgen“, sagt er mit einem Lächeln. Und er denkt noch über ein paar andere Dinge nach, die er im Eichsfeld tun und als Dank für die Aufnahme der Stadt hinterlassen könnte.



„Eric Seehof ist für uns kein Unbekannter“, sagt auch Rüdiger Eckart, Leiter der Touristinformation Heiligenstadt. Er steht in regelmäßigem Kontakt mit Christoph Haupt. „Crepes Sucette spielten bei uns schon auf dem Weihnachtsmarkt. Und im Gespräch erfuhren wir von dem Reiseabbruch“, erzählt Eckart. Innerhalb weniger Tage bot die Stadtverwaltung dem Musiker die Wohnung an. Nach Christoph Haupt und Arne Hirsemann ist Erik Seehof der dritte Künstler, der in die Herrnmühle eingezogen ist.