Eichsfeld: Erna Schabiewsky ist kein Thema zu heikel

Ulrike Böhmer will in ihrer Paraderolle als Erna Schabiewsky auch im Eichsfeld überzeugen.

Kefferhausen. Kirchenkabarettistin Ulrike Böhmer holt ausgefallene Veranstaltung nach und kommt im Mai ins Eichsfeld. Jetzt gibt es die Karten.

Die vergangenes Jahr ausgefallene Veranstaltung mit der Kirchenkabarettistin Ulrike Böhmer wird am Sonntag, 21. Mai, um 17 Uhr im Gemeindesaal Kefferhausen nachgeholt. Als Erna Schabiewsky ist Böhmer kein Thema zu heikel. Unverblümt wird gesprochen – über Frühmessen-Aus, Zölibat, Verhütungsmittel, Pfarrer, Beichte, Frauengemeinschaft, Bischöfe und die „Ökenemene“. Eintrittskarten gibt es in der Buchhandlung Strecker in Dingelstädt und im Pfarrbüro der Pfarrei St. Gertrud in Dingelstädt. In der Pause gibt es Getränke und einen Imbiss. Die Karten vom Vorjahr behalten ihre Gültigkeit.