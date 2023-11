Eichsfeld-Fakten: Hier verzweifelten Nazis und Kommunisten

Im Januar 1990 fanden sich tausende von ihnen mit Koffern am ehemaligen Grenzübergang in Teistungen ein und forderten, dass es keine weiteren sozialistische Experimente mehr geben wird, sondern stattdessen die Deutsche Einheit forciert werde.

Auszug aus einem Buch über das Eichsfeld: Warum die Eichsfelder den Nazis und den Kommunisten das Leben schwer machten.

„Sie sind schon ein ganz besonderes Völkchen, diese Eichsfelder…“

So steht es im Buch „Eichsfeld – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ von Silvana Tismer und Mirko Krüger. Es ist die erweiterte Neuauflage von „Das Eichsfeld für Klugscheißer“ (2018) und enthält auf 120 Seiten alles Wissenswertes über den bergigen Landkreis zwischen Werra und Hahle.

In der Reihe „Eichsfeld-Fakten“ lesen Sie Auszüge aus dem Buch. Zum Beispiel darüber, dass die Eichsfelder auch politisch ihren eigenen Kopf haben:

Bislang hat sich in der Geschichte noch jeder die Zähne am Eichsfeld ausgebissen

….die Preußen, die Nationalsozialisten, die Kommunisten, die rot-rot-grüne Landesregierung...

1934 hieß es im Lagebericht der Staatspolizeistelle Erfurt: „Besonders auf dem rein katholischen Eichsfeld steht die Bevölkerung zum allergrößten Teil dem nationalsozialistischen Staate völlig ablehnend gegenüber.“

Stark katholisch, schwach industrialisiert und deutsch-deutsches Grenzgebiet – das Eichsfeld war aufgrund dieser Gemengelage auch in der DDR ein politisches Ausnahmegebiet. „Wenn wir im Eichsfeld nicht vorankommen, nicht hier die Lehren ziehen, Erfahrungen sammeln, nicht hier das Beispiel schaffen, werden wir nicht in der Lage sein, in Bayern oder einem anderen katholischen Gebiet den Sozialismus aufzubauen“, mahnte Politbüromitglied Alfred Neumann auf der Sitzung des ZK-Sekretariats am 1. Oktober 1958.

Die SED siedelte gigantische Industriebetriebe im Eichsfeld an

Nur ein halbes Jahr später wurde von der SED der sogenannte „Eichsfeldplan“ beschlossen, um das katholische Milieu zu einem sozialistischen Industrieproletariat zu entwickeln. Es folgte die Ansiedlung gigantischer Industriebetriebe, ein massiver Ausbau der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur, der Aufbau einer kirchenfernen, staatlich gelenkten und betriebsnahen Kulturszene sowie der systematische Import von regimeloyalen Kadern. In Leinefelde sollte sogar eine sozialistische Musterstadt errichtet werden.

Nach der offiziellen Darstellung in der DDR-Historiographie und Propaganda sei der Eichsfeldplan eine einzigartige Erfolgsgeschichte gewesen. Es gibt aber zweierlei Bilanz: So konnte die Region zwar industrialisiert, jedoch nicht proletarisiert werden. Kurz: Der Großteil der Bevölkerung glaubt(e) weiterhin an Gott und die katholische Kirche – und eben nicht an die Lehren von Marx, Engels und Lenin. Statt rot zu werden, blieb das Eichsfeld weiter schwarz.

Erbe des Eichsfeldplans bis heute sichtbar

Heutzutage ist das Erbe des Eichsfeldplans mit Blick auf die Südstadt von Leinefelde, das einstmals geförderte Solidorwerk in Heilbad Heiligenstadt oder das Eichsfelder Kulturhaus teils noch sichtbar. Das Kernprojekt des Eichsfeldplans, die Baumwollspinnerei in Leinefelde, ist dagegen nahezu gänzlich verschwunden.

Allerdings machten die Leinefelder aus diesem sozialistischen Erbe in der Südstadt gleich eine Tugend. Sie starteten ein beispielloses Städtebauprojekt. Blöcke wurden abgerissen, zu Stadtvillen umgebaut und modernisiert, was das Zeug hielt. Im Jahr 2000 war Leinefelde damit Außenstandort der Expo, ein Architekturpreis nach dem anderen ging an die Stadt.

Eichsfelder hatten genug vom Kommunismus

Die Wende brachte endlich Freiheit und Demokratie. Vor allem die Eichsfelder hatten die Nase voll vom Kommunismus. Im Januar 1990 fanden sich tausende von ihnen mit Koffern am ehemaligen Grenzübergang in Teistungen ein und forderten, dass es keine weiteren sozialistische Experimente mehr geben wird, sondern stattdessen die Deutsche Einheit forciert werde. Das saß…

Als aber 2014 Thüringen die erste rot-rot-grüne Landesregierung und damit der erste linke Ministerpräsident an die Macht kam, sahen die Eichsfelder eine neue Gefahr auf sich zurollen: die Kreisgebietsreform. Der Landkreis Eichsfeld – stolz auf das, was er sich in 25 Jahren nach der Einheit selbst erarbeitet hat und stolz auf seine besondere Identität – sollte mit dem hochverschuldeten Unstrut-Hainich- Kreis fusionieren. „Ja, geht denn das jetzt schon wieder los“, wurden die Eichsfelder wütend. „Haben wir noch irgendwo einen Lenin- oder Marx-Kopf im Keller, den wir wieder hinstellen können“, schäumten viele vor Wut. Gegen die historischen Eichsfelddörfer im Süden hätte niemand etwas gehabt – aber den ganzen Kreis? Nein!

Eichsfelder demonstrierten wie 1989

Es wurden 19.007 Unterschriften gegen die Reform gesammelt und an den Petitionsausschuss der Landesregierung überreicht. Es gab eine Demonstration auf dem Friedensplatz (wie 1989) mit über 1000 Leuten, die Kerzen auf die Umrisse des Eichsfeldes stellten. Es gab eine neue Kofferdemo, dieses Mal in Worbis. Der Petitionsausschuss bescheinigte den Eichsfeldern, dass sie nicht unerheblich dazu beigetragen haben, dass die Kreisgebietsreform gekippt wurde. Und was machen daraufhin echte Eichsfelder? Richtig, aus Dank eine Wallfahrt zum Hülfensberg.

