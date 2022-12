Die Leiterin der Schuldner- und Insolvenzberatung, Kornelia Parschau (rechts), geht nach fast 30 Jahren in Rente. Auch die langjährige Mitarbeiterin Roswita Böck (links) wurde am Rahmen einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Neue Leiterin ist Ramona Büschleb. Zur Verabschiedung gab es auch zwei Fotoalben, die auf ihre Tätigkeit zurückblicken.