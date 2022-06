Eichsfeld: Historikerin beleuchtet das Zonenrandgebiet

Im Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen erfahren die Besucher viel über die innerdeutsche Grenze.

Eichsfeld. Autorin hält Vorträge in Asbach-Sickenberg und Teistungen. Im Mittelpunkt stehen Aspekte westdeutscher Grenzregionen.

Die Historikerin Astrid M. Eckert (Emory University, Atlanta) stellt an zwei Terminen im Eichsfeld ihr neues Buch „Zonenrandgebiet. Westdeutschland und der Eiserne Vorhang” vor, in dem sie die Auswirkungen der innerdeutschen Grenze auf die Bundesrepublik untersucht. Eckert zeige, wie das Zonenrandgebiet zur Subventionsfläche wurde, wie westdeutsche Touristen die Grenze zur Sehenswürdigkeit machten, und wie Umweltprobleme und Natur die Grenze ignorierten. So entstehe eine Geschichte der Bundesrepublik aus Sicht der Peripherie und eine erste Umweltgeschichte der Grenze.

Der Vortrag am Donnerstag, 30. Juni, 19 Uhr, im Grenzmuseum Schifflersgrund in Asbach-Sickenberg hebt das Phänomen des Grenztourismus hervor und erläutert, wie die Grenze für Bundesbürger zu einem Ausflugsziel wurde und wie sich der Grenztourismus über die Jahrzehnte wandelte.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Vortrag am Freitag, 1. Juli, 19 Uhr, im Grenzlandmuseum in Teistungen widmet sich den wirtschaftlichen Folgen der Demarkationslinie und arbeitet die Entwicklungen heraus, die zur Entstehung des westdeutschen „Zonenrandgebiets“ führten. Dazu gehörten die Währungsreform von 1948 und die Grenzschließung 1952, aber auch die zunehmend koordinierte Interessenpolitik von Vertretern des Grenzlandes, die von der Bundesregierung eine Unterstützung ihrer Regionen einforderten.

Der Eintritt zu beiden sich ergänzenden Veranstaltungen ist frei.