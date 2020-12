Eichsfeld: Inzidenzwert beträgt für den Landkreis 358

Es sind zwar nur zwei offiziell bestätigte Neuinfektionen im Eichsfeld seit Sonntag, doch die Lage im Landkreis bleibe weiter ernst, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Aktuell sind 695 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Seit Sonntag gelten weitere 56 Menschen als wieder genesen. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert steht nun bei 358. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Zwei weitere Menschen sind am Sonntag im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Zwei Männer im Alter von 94 und 84 Jahren seien zu betrauern, teilt das Landratsamt mit.

Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Landkreis auf 65 an. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2071 Menschen im Kreis infiziert, 1311 gelten als wieder genesen. Derzeit werden 26 Menschen stationär behandelt, bei acht von ihnen gebe es einen schweren Verlauf.

Landrat Werner Henning (CDU) hat sich in einem Statement zu der neuen Allgemeinverfügung geäußert, die nun auch tagsüber die Kontakte massiv einschränken sollen. Sie sei dem Umstand geschuldet, dass das Eichsfeld Klinikum die Grenzen der Leistungsfähigkeit überschritten habe und die Notfallversorgung aufrechterhalten werden müsse. „Es geht ausschließlich um den Erhalt der Handlungsfähigkeit“, so der Landrat. Auch Uwe Schotte, der ärztliche Direktor des Klinikums, hat sich in einem eindringlichen Appell an die Bevölkerung gewandt.

Die Allgemeinverfügung ist auf der Website www.kreis-eic.de nachzulesen. Unter dem Punkt Aktuelles steht sie als Amtsblatt. Dort ist genau nachzulesen, was erlaubt ist und was nicht.

Zudem teilt der Landkreis mit, dass die Hotline des Gesundheitsamtes montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr unter 03606/650-5555 erreichbar, ausgenommen ist der Jahreswechsel. Am 31. Dezember und 1. Januar sei die Hotline von 10 bis 15 Uhr besetzt.