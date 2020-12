Eichsfeld: Inzidenzwert steigt auf 394 an

Eichsfeld. Das Gesundheitsamt hat nach den Weihnachtstagen die Testungen wieder aufgenommen und muss zum Mittwoch 127 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus melden. Auch seien vier weitere Todesfälle zu beklagen. Bedauerlicherweise, so heißt es vom Landkreis, seien vier Damen im Alter von 66, 83, 84 und 86 Jahren im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Mit der Zahl der Neuinfektionen steigt der Sieben-Tages-Inzidenzwert auf 394 an. Aktuell sind 744 Menschen im Landkreis Eichsfeld mit dem Virus infiziert. 36 weitere Personen gelten seit Mittwoch wieder als genesen. Derzeit befinden sich 27 Patienten in stationärer Behandlung, acht kämpfen mit einem schweren Verlauf. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 2.204 Einwohner des Landkreises Eichsfeld infiziert, 1.389 gelten als wieder genesen. Mit den vier weiteren Todesfällen steigt diese Zahl auf 70 an. Derzeit sei eine tagesaktuelle Übersicht der am meisten betroffenen Orte nicht möglich, heißt es vom Gesundheitsamt, das alle Hände voll mit der Kontaktnachverfolgung zu tun hat. Selbst das könne momentan bis zu drei Tage dauern. Deshalb werden alle Bürgerinnen und Bürger, die Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten, gebeten, sich eigenständig in Quarantäne zu begeben. (sit)