Eichsfeld-Jahrbuch 2021: Mehr als nur Geschichte aus dem Eichsfeld

Eichsfeld. Interessantes aus der Geschichte des gesamten Eichsfeldes.

Über die verschiedensten historischen Themen, die Baukunst, Kultur, Verkehrsinfrastruktur und Naturkunde bis hin zur Numismatik erstrecken sich die Beiträge im soeben im Duderstädter Verlag Mecke erschienenen Eichsfeld-Jahrbuch 2021. Wissenschaftler und Historiker haben in dem vom Verein für Eichsfeldische Heimatkunde und dem Heimatverein Goldene Mark (Untereichsfeld) herausgegebenen Periodikum historische Hintergründe wiederum tiefer beleuchtet und somit auch neueste Forschungsergebnisse vorlegen können.

Ein Beitrag widmet sich dem Benediktinerinnenkloster Zella

So befasst sich Hans-Joachim Winzer sehr umfangreich mit den Herren von Böseckendorf, einem im frühen 13. Jahrhundert erstmals in Erscheinung getretenen Rittergeschlecht. Der Autor aus Rastede (Niedersachsen) erforschte sehr tiefgründig das Wirken des Adelsgeschlechts zwischen 1221 und 1494 mit dessen sozialer Stellung und dem herrschaftlichen Umfeld.

TA-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dass im Eichsfeld wie in kaum einer anderen Landschaft Mitteldeutschlands einst so viele klösterliche Gemeinschaften bestanden haben, erinnert einmal mehr der Historiker Torsten W. Müller und widmet dem ehemaligen Benediktinerinnenkloster Zella einen Beitrag. Dem im malerischen Friedatal zwischen Struth und Lengenfeld/Stein gelegenen Kloster gaben Heimatkundler schon in früheren Zeiten gern den Beinamen „Perle des Eichsfeldes“. Und es wird sogar als das „Monte Cassino“ des Eichsfeldes bezeichnet, weil es bis in die heutige Zeit in Anlehnung an das italienische Mutterhaus durch einen geschlossenen Klosterbereich mit der im Zentrum gelegenen Abtei geprägt wird.

Ursprünglich dürfte Zella-Friedensspring eine von Fulda oder Bad Hersfeld ausgehende Filialgründung gewesen sein, verweist Müller. Die Gemäuer und dessen Bewohner erlebten im Laufe der Jahrhunderte viele Umbrüche und Schicksale. Illustriert ist der Beitrag mit teils wenig bekannten Aufnahmen, die auch von Lengenfelds Ortschronisten Oliver Krebs ausfindig gemacht worden waren.

Mit den letzten Herren von Westhausen und deren Nachwirken befasst sich Peter Anhalt anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung des Ortes vor 875 Jahren. Das für ein Eichsfelddorf recht außergewöhnliche Wappen zeigt Adelheid von Gleichen als Burgfräulein vor einer Befestigungsanlage, die sich einmal um Westhausen befunden haben soll. Allerdings kann die Jahreszahl 1146 als urkundliche Ersterwähnung auch missverstanden werden. Denn Adelheid lebte nicht in Westhausen.

Eine gewisse Berühmtheit erlangte beispielsweise der in der Mitte des 16. Jahrhunderts lebende Pankratius von Westhausen, der in seinem Testament einen nicht lehnbaren Verwandten, einen unehelichen Sohn eines Herrn von Westhausen, mit Zinseinkünften in Reinholterode bedacht haben soll.

Beginnend von der Frühgeschichte über das Mittelalter bis in die Neuzeit behandelt Gerold Wucherpfennig die Verkehrsinfrastruktur des Eichsfeldes. Mit zahlreichen Grafiken und Karten hat der Untereichsfelder den Wandel auf den Straßen und Bahnlinien zwischen Arenshausen und Deuna, Wendehausen und Lindau, anschaulich beleuchtet.

Das unter Schriftleiter Torsten W. Müller und zum 29. Mal als Lektor Josef Keppler erschienene Werk umfasst 398 Seiten und wird in erste Linie durch die rund 500 Mitglieder des Vereins für Eichsfeldische Heimatkunde und 130 Mitglieder des Heimatvereins Goldene Mark finanziert.

Somit haben es die Autoren und Förderer bislang auf insgesamt 9466 Seiten Eichsfelder Heimatgeschichte gebracht.