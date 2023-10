Eichsfeld: Kind verletzt sich an brennender Pfanne

Heiligenstadt. In Heiligenstadt führen wenige Minuten Unachtsamkeit zu einem Fettbrand. Ein Kind wird dabei verletzt.

Am Sonnabend gegen 20 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in eine Wohnung in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße in Heiligenstadt gerufen. Dort hatte eine Frau eine Pfanne mit Öl auf den Herd gestellt, um es zu erhitzen, teilt die Polizei mit.

In einem unbeaufsichtigten Moment streute der 9-jährige Sohn Gewürze in das heiße Öl, was zu einer Stichflamme führte. Da er die Flammen nicht ablöschen konnte, nahm er die Pfanne vom Herd und brachte sie ins Badezimmer.

In der Badewanne habe er die Flammen mit Wasser löschen wollen, heißt es seitens der Polizei. Als das Wasser auf die heiße Pfanne traf, gab es erneut Stichflammen. Dadurch zog sich der Junge leichte Brandverletzungen im Halsbereich sowie an der Hand zu. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zu einer weiteren Brandentwicklung in der Wohnung kam es nicht.