Das Eichsfeld-Klinikum hat einen neuen Geschäftsführer. Gregor Bett ist erst zwei Tage im Amt und übernimmt die Leitung der Einrichtung von Interims-Manager Armin Sülberg, der diese seit März dieses Jahres vorübergehend inne hatte. Er löste damals Franz Klöckner ab. Von ihm habe man sich getrennt, da es unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung des Hauses gegeben habe, sagte damals Aufsichtsratsvorsitzender Peter Trappe.

Er war es auch, der Gregor Bett als Wunschkandidat des Aufsichtsrates vorstellte. Über 30 Bewerbungen habe es gegeben und man sei überzeugt von der beruflichen Qualifikation und der persönlichen Kompetenz von Gregor Bett. Peter Trappe nutzte die Gelegenheit, um sich bei Armin Sülberg dafür zu bedanken, dass er die neue Ausrichtung des Klinikums begleitet, die „Lok wieder auf die Schienen gestellt“ habe. „Sie haben die Karre gezogen, wir haben geschoben“, sagte er und sprach davon, dass es nun oberste Priorität habe, das Klinikum zukunftsfähig zu machen.

Die 90 Millionen Euro, die in den kommenden fünf bis sechs Jahren in die drei Häuser des Klinikums investiert werden sollen, nannte Gregor Bett als die Möglichkeit, das Klinikum nachhaltig in die Zukunft zu führen und eine „nachhaltige stationäre Versorgung zu gewährleisten“.

Er wolle den Kollegen vor allem die Urangst nehmen, dass Stellen abgebaut werden. „Es geht eins zu eins weiter.“ Auch betonte er, dass mit der Zwei-Haus-Strategie – in Worbis sollen krankenhausnahe Dienstleistungen, die Akutversorgung in Heiligenstadt und Reifenstein unterkommen – die Zukunft und somit auch die entsprechenden Arbeitsplätze langfristig gesichert werden können.

Um seine Art des Führens zu erläutern, zitierte er den Benediktinerpater Anselm Grün: „Wertschöpfung durch Wertschätzung.“ Er wolle Teamgeist intensiver leben für eine „exzellente Medizin und Pflege in der Region“.

20 Jahre lang Berufserfahrung im Gesundheitsmarkt

Der 52-Jährige ist mit seiner Jugendliebe verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter, die in Bayern im kommenden Jahr ihr Abitur ablegen werden. Bis dahin werde die Familie getrennt leben. Gregor Bett wolle sich derweil im Eichsfeld umsehen, wo es besonders schön ist. Der studierte Physiker und promovierte Mediziner stammt aus Stuttgart und blickt auf mehr als 20 Jahre Berufserfahrung für und im Gesundheitsmarkt in leitender Position.

Zuletzt war er Leiter des Klinikums Main-Spessart und dabei zuständig für die drei Krankenhäuser Karlstadt, Lohr und Marktheidenfeld, zwei große Senioreneinrichtungen in Gemünden und Marktheidenfeld sowie das Bildungszentrum für Pflegeberufe in Marktheidenfeld. Diese drei Krankenhäuser sollen zu einem neuen Zentralklinikum in Lohr zusammen geführt werden.

Wie die Zeitung Main-Post Anfang April dieses Jahres berichtete, hatte der Landkreis Main-Spessart beschlossen, sich von Gregor Bett zu trennen.

Das unbefristete Arbeitsverhältnis wurde gekündigt. Die Begründung hatte wenig Rückschlüsse auf die Ursache zugelassen: „Der Landkreis sieht in den bevorstehenden Aufgaben des Neubaus des Zentralklinikums in Lohr, in der Sicherung der medizinischen Nachnutzung des Marktheidenfelder Krankenhauses und in dem zunehmenden medizinischen Versorgungsbedarf auch im ambulanten Bereich große Herausforderungen, denen man sich mit einer neuen Führung stellen möchte.“