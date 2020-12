Eichsfeld-Klinikum hat Leistungsgrenze überschritten

Eichsfeld. Seit Montag, 0 Uhr, gilt für das Gebiet des Landkreises Eichsfeld eine Allgemeinverfügung, in der auch tagsüber die Kontakte weiter eingeschränkt werden. Im Prinzip gelten die Regeln wie im ersten Lockdown im Frühjahr. Man darf zur Arbeit, einkaufen, joggen, den Hund ausführen, natürlich in medizinischen Notfällen, als Begleitung hilfsbedürftiger Personen und zur Abwehr von Risiken das Haus verlassen. Einzig die sozialen Kontakte sollen massiv eingeschränkt werden. Die Verfügung hatte in sozialen Netzwerken für Empörung gesorgt. Doch es gebe einen triftigen Grund. Diese Entscheidung habe sich der Krisenstab, in dem auch Gesundheitsamt, die Polizei, der Katastrophenschutz und nicht zuletzt auch das Eichsfeld-Klinikum arbeiten, alles andere als leicht gemacht, so der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU). Diese neuen Kontaktbeschränkungen seien weder ein „aufoktroyierter“ Gesundheitsschutz für die einzelne Person, noch gehe es darum, individuelle Rechte beschneiden zu wollen. „Es geht einzig und allein darum, den öffentlichen Ram vor einer Überforderung mit Risiken zu schützen“, so Henning. Diese Risiken dürften nicht auf die Solidargemeinschaft abgewälzt werden. „Nicht die Gemeinschaft steckt den einzelnen an, sondern andersherum.“ Jeder erwarte, dass das öffentliche Gesundheitswesen ihm im Rahmen der medizinischen Akutversorgung in einer eintretenden lebensbedrohlichen Situation beisteht. Doch diese Kapazitäten seien nicht unendlich. Über die Weihnachtstage habe das Eichsfeld-Klinikum nun die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit überschritten und musste bereits Notfallpatienten nach Göttingen abgeben, erklärt Landrat Henning. „Diesem Zustand gilt es zu begegnen. Es geht ausschließlich um den Erhalt der Handlungsfähigkeit, hier ganz konkret, unseres eigenen Krankenhauses.“ Alle veröffentlichten Infektions- und Inzidenzzahlen machten nur auf eigene Weise diesen Fakt messbar. Die Lockerung oder auch Verschärfung der erlassenen Allgemeinverfügung werde wesentlich von der weiteren Handlungsfähigkeit des Eichsfeld-Klinikums abhängen, so Henning.