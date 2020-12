Eichsfeld: Landkreis ergänzt jüngste Allgemeinverfügung

Eichsfeld. Der Landkreis hat an der jüngsten Allgemeinverfügung vom 27. Dezember eine wichtige Änderung vorgenommen. Im Paragraf 2, Absatz 1 ist nun ergänzt, dass private Zusammenkünfte in der eigenen Wohnung gestattet sind. Das aber streng nach der Thüringer Ordnung. Das bedeutet, dass sich zwei Haushalte in einer Wohnung treffen können, wenn die Gesamtzahl der Personen fünf nicht überschreitet. Kinder sind von der Regelung ausgenommen. Im Klartext heißt das, so erklärt ein Sprecher des Landratsamtes, dass man sich natürlich in diesem Rahmen besuchen darf, aber eben nicht gemeinsam im öffentlichen Raum unterwegs sein soll, um „Grüppchenbildung“ auch mit weiteren Menschen zu vermeiden. Letzteres helfe, das Infektionsrisiko weiter einzudämmen.

Denn der Sieben-Tages-Inzidenzwert liege mit 358 pro 100.000 Einwohner weiter auf hohem Niveau. Sechs Neuinfektionen muss das Gesundheitsamt am Dienstag vermelden. „Da über die Weihnachtstage keine Testungen durch das Gesundheitsamt erfolgten, erscheint die Anzahl der Neuinfektionen derzeit als gering“, teilt das Landratsamt mit. Aber inzwischen seien die Testungen wieder aufgenommen, so dass in den kommenden Tagen wieder mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen sei.

Auch gibt es einen weiteren Todesfall. Am Montag verstarb ein 86-jähriger Eichsfelder im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Damit steigt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 66 an.

27 Patienten werden momentan stationär behandelt, acht kämpfen mit einem schweren Verlauf. Als wieder genesen gelten seit Dienstag 42 weitere Menschen. Die Zahl der aktuell Infizierten beträgt zum Dienstag 658.