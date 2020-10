Eichsfeld: Millionen fließen in alle drei Klinik-Standorte

Mit knapper Mehrheit hat der Kreistag Mittwochabend Landrat Werner Henning (CDU) ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung des Eichsfeld-Klinikums für die erarbeitete Zukunftsstrategie des Unternehmens die Zustimmung zu geben. 22 Kreistagsmitglieder stimmten für den Beschluss, 17 dagegen, drei Mitglieder enthielten sich. Ob sich die beiden anderen Gesellschafter Donnerstagabend anschlossen, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

Da der Landrat das Gremium über die künftige Ausrichtung des Eichsfeld-Klinikums informierte, sind Eckpfeiler bekannt. Aufgrund einer möglichen Nutzungsänderung am Standort Worbis bedarf es der Zustimmung der drei Gesellschafter. In Zukunft, hieß es, soll es dort „krankenhausnahe Dienstleistungen“ geben, die medizinische Versorgung an den Standorten Reifenstein und Heiligenstadt erfolgen.

Prognose von 57,4 Millionen Euro für Investitionen in Heiligenstadt

„Aus den öffentlich gemachten Berichten des Unternehmens wissen wir um dessen Suche nach einem neuen Entwicklungskonzept. Eine Zustimmungserfordernis des Kreistages ergibt sich nur dann, wenn nach Paragraf 9 des Gesellschaftsvertrages sowie nach Paragraf 7 des Erbbaurechtsvertrages dort aufgeführte Sachverhalte betroffen sind, wozu möglicherweise die Änderung der Nutzungsart – zumindest eines Standortes - gehören könnte“, begründete Henning die Notwendigkeit des Beschlusses. Alle anderen Fragen lägen bei dem privatwirtschaftlich geführten Unternehmen.

Über die Profilerweiterungen und die damit verbundenen Investitionen berichtete er, dass in Heiligenstadt die bisherige stationäre Medizin ausgebaut werden soll. Damit wären laut aktueller Prognose Investitionen von 57,4 Millionen Euro verbunden. Der Bedarf für Worbis wird mit 11,1 Millionen Euro angegeben. „Nicht minder wichtig ist unser Bekenntnis zum zentralörtlichen Hauptstandort Reifenstein, welcher seit der Gründung der Eichsfeld Klinikum gGmbH im Jahre 2000 der beurkundete Sitz des Unternehmens ist“, so Henning. Dort sollen die räumlichen Möglichkeiten künftig allumfassend für die stationäre medizinische Versorgung genutzt werden.

Die erforderlichen Nachinvestitionen würden derzeit auf 21 Millionen Euro beziffert. Laut Landrat gehen alle Kalkulationen von einer Förderquote von 75 Prozent aus, erhofft würden aber auch noch größere Zuschläge. „Erste Gespräche mit dem Fördermittelgeber wurden als erfolgversprechend eingeschätzt“, sagte Henning. Er ist sich zudem sicher, dass der beginnende Wettlauf um die begrenzten Förderungen weiter in Fahrt kommt und forderte daher vom Kreistag einen Beschluss, damit bis Ende des Monats entsprechende Anträge gestellt werden könnten.

Vier statt bisherzwei Arztpraxen in Worbis

Klinikum-Geschäftsführer Armin Sülberg, der als Gast der Sitzung beiwohnte, bestätigte seinerseits am Donnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung, dass am Worbiser Standort die Zahl der Arztpraxen von zwei auf vier erhöht und für ambulante Dienste genutzt werden soll.

Bleiben sollen Hospiz- und Pflegedienst. Laut dem Vorhaben würde die Krankenpflegeschule aus Heiligenstadt sowie der Sozialpädiatrische Dienst aus Reifenstein dorthin umziehen. Allerdings, räumte er ein, seien das Pläne, die auch vom Sozialministerium und den Gesellschaftern mitgetragen werden müssten.

Michael Hoffmeier (Fraktion Linke/Grüne/SPD) hatte im Kreistag so einige Bedenken. Unter anderem wollte er wissen, ob es Gespräche mit den Kassen gab. Was die Förderung angeht, hat er bei dem Konzept arge Zweifel. Ihn störte aber besonders, dass Reifenstein möglicher zentraler Standort werden soll, wenn die stationäre medizinische Versorgung nur noch einräumig erbracht werden kann.

Er stellte den Antrag, diese Formulierung zu streichen. Das wurde mehrheitlich abgelehnt. „Als Dingelstädter möchte ich den Heiligenstädtern dieses Ei nicht ins Nest legen“, so Hoffmeier, der ergänzte: „Es entstehen rote Flecken in der medizinischen Versorgung.“ Für die Notfallversorgung könne man die geforderten Anfahrtszeiten nicht mehr garantieren.

Der Bürgermeister von Leinefelde-Worbis, Marko Grosa (CDU), favorisierte einen Zentralneubau, unter anderem aus Kostengründen. Laut ihm hat es bereits einen Beschluss des Aufsichtsrates und der Gesellschafter dafür gegeben.

Bürgermeister kritisiertentbehrliche Muskelspiele

Der Landrat bestätigte nur den des Aufsichtsrates,. Zudem kritisierte Grosa die Informationspolitik. Dem Kreistag seien nicht die kompletten Ergebnisse von drei Gutachten vorgelegt worden. In allen sei ein Zentralneubau favorisiert gewesen, erklärte er. Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) sprach vom beschädigten Ruf des Klinikums, der Unsicherheit der Mitarbeiter sowie dem Weggang von Ärzten und Patienten. Er sprach sich gegen Muskelspiele aus und setzt auf eine Wende.