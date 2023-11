Eichsfeld: Motorroller verschwunden

Der Fahrer eines Motorrollers erlebte am Montag eine böse Überraschung.

Dingelstädt. Eine doppelte unschöne Überraschung erlebte der Fahrer eines Motorrollers im Eichsfeld. Die Polizei ermittelt.

Am Sonntagabend hatte nach Auskunft der Polizei der Fahrer eines Motorrollers ein technisches Problem mit seinem Gefährt, so dass er das Kleinkraftrad am Fahrbahnrand der Bundesstraße 247 abstellen musste. Da der Defekt nicht vor Ort zu beheben war, musste der Rollerfahrer die Heimreise zu Fuß antreten.

In dem Ansinnen das Fahrzeug am Folgetag abzuschleppen, stellte er gegen 16 Uhr am Montag fest, dass der Roller durch Unbekannte abtransportiert wurde. Der Fahrzeugbesitzer geht von einem Diebstahl aus. Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

