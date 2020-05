Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eichsfeld: Obstkörbe als Dankeschön

Seit zwei Jahren lässt es sich Leandra Conradi, Pflegedirektorin im Eichsfeld-Klinikum, nicht nehmen, den Pflegekräften zu danken. In diesem Jahr wurde die Aktion am Tag der Pflege ausgeweitet, denn Hebammen werden nun auch mit diesem Tag geehrt. So startete die Runde am Dienstag auf den Stationen Gynäkologie und Geburtshilfe in Heiligenstadt. Gemeinsam mit Matthias Peters, Leiter des Funktionsdienstes und Intensivstation, übergab sie zwei Obstkörbe. Alle Stationen an den drei Standorten erhielten einen. Insgesamt wurden auf den Stationen des Klinikums 31 Obstkörbe übergeben.

„Wir möchten unseren Pflegekräften und Hebammen mit dieser gesunden Stärkung für ihr Engagement danken. Denn in der Corona-Zeit sind die ohnehin hohen Anforderungen an die Pflege und die Versorgung rund um die Geburt nochmals gestiegen“, betont Conradi. Mehr als 400 Mitarbeiter in der Pflege kümmern sich laut Conradi um das Wohl der Patienten, beim Caritativen Pflegedienst Eichsfeld (CPE) mehr als 150. Jährlich würden über 18.000 Patienten stationär und über 23.000 Patienten ambulant versorgt, über 900 Patienten täglich beim CPE.

Im Bildungsinstitut am Klinikum werden die Fachkräfte ausgebildet. Mit aktuell 90 Ausbildungsplätzen werde ab diesem Jahr die dreijährige Ausbildung zu Pflegefachfrau und Pflegefachmann sowie mit 18 Ausbildungsplätzen die einjährige Qualifikation in der Gesundheits- und Krankenpflegehilfe angeboten. Im Januar 2020 hat das Pflegeberufegesetz und das Hebammengesetz die bisherige Regelung abgelöst.

In der Hebammenausbildung wird in diesem Jahr erstmalig in Zusammenarbeit mit der Jenaer Ernst-Abbe-Hochschule der duale Bachelor-Studiengang zur Hebamme durchgeführt. „Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, eine der wenigen Kliniken der einzigen Hochschule in Thüringen zu sein, die diese Ausbildung anbietet“, so Dietmar Wiederhold vom Bildungsinstitut.