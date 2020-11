Eichsfeld: Positive Covid-19-Fälle in der Kita Silberhausen

Die Corona-Situation im Eichsfeld bleibt angespannt. Am Montag musste das Gesundheitsamt 18 weitere Neuinfektionen vermelden. Besonders tragisch sei der Todesfall einer Sechzigjährigen, die im Zusammenhang mit dem Virus verstorben ist. Zudem seien zwei Personen in der Kindertagesstätte Silberhausen positiv getestet worden, mussten die Kinder der betroffenen Gruppen unter häusliche Quarantäne gestellt werden. Am Mittwoch erfolge die Testung aller in diesem Zusammenhang ermittelten Kontaktpersonen auf eine mögliche Infektion, teilt das Landratsamt mit. Eine Schließung der Kita sei aber derzeit nicht erforderlich.

Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog Momentan sind laut Amt 208 Menschen im Landkreis infiziert, die Inzidenzquote beträgt 138. 14 Patienten werden stationär behandelt, es gebe einen schweren Verlauf. Aber es gelten seit Montag auch wieder 22 weitere Personen als genesen. Besonders betroffen ist Heiligenstadt mit 45, Großbartloff mit 13, Leinefelde mit 11, Geisleden und Siemerode mit jeweils 8, Uder und Rengelrode mit jeweils 6, Berlingerode, Dingelstädt, Büttstedt und Gernrode mit jeweils 5 infizierten Personen. Die Übersicht: Gemeinde Niederorschel: 7

Landgemeinde am Ohmberg: 2 Landgemeinde Sonnenstein: 5 Stadt Dingelstädt: 7 Stadt Heiligenstadt: 54 Stadt Leinefelde-Worbis: 22 VG Eichsfeld-Wipperaue: 7 VG Ershausen/Geismar: 9 VG Leinetal: 26VG Lindenberg/Eichsfeld: 13 VG Uder: 8 VG Hanstein-Rusteberg: 3 Westerwald-Obereichsfeld: 26 Bei 19 Infizierten konnte eine konkrete örtliche Zuordnung noch nicht erfolgen.