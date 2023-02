Eichsfeld: Schwein rennt in Audi und Fuchs sorgt für Totalschaden

Eichsfeld. Tierische Unfälle ereigneten sich am Wochenende im Eichsfeldkreis. Dabei gab es zwei demolierte Pkw und einen leicht Verletzten. Die Vierbeiner kamen mit dem Schrecken davon

Kurioser Start ins Wochenende: Zu einer ungewöhnlichen Unfallaufnahme wurde die Polizei am Samstag gegen 6.40 Uhr gerufen.

Der 24-jährige Fahrer eines Pkw Audi war auf der Landstraße 1015 in Richtung Breitenworbis, aus Hüpstedt kommend, mit einem Hausschwein, welches die Straße querte, kollidiert.

Das Tier hat sprichwörtlich Schwein gehabt und überstand den Unfall ohne größere Blessuren. Es konnte an der Unfallstelle an seinen Eigentümer übergeben werden. Ob sich das Schwein auf der Flucht vor dem Metzger befand, sei nicht bekannt, witzelten die Beamten. Den Unfall zumindest überlebte es, teilten sie amüsiert mit.

Weniger Glück hatte der Fahrer des Audi. Zwar blieb auch er unverletzt und überstand die Kollision mit dem ungewöhnlichen Verkehrsteilnehmer unverletzt. An seinem Pkw entstand allerdings Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Einen weiteren Unfall gab es am Samstagnachmittag. Gegen 15.35 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Pkw Skoda Octavia die L 3080 von Arenshausen in Richtung Uder, als vor ihm urplötzlich ein Fuchs die Fahrbahn querte. Der Fahrer leitete eine Vollbremsung ein und unternahm ein Ausweichmanöver, wobei er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Skoda schleuderte in einer leichten Linkskurve gegen die linke Leitplanke, prallte zurück und rutschte über die Fahrbahn und kam im rechten Straßengraben zum Stillstand.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe, der sich laut Polizei auf etwa 2000 Euro beläuft.

Und er hatte noch mehr Pech: Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 50-Jährigen ein Atemalkoholwert von 0,82 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und Anzeige erstattet.