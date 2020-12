Eichsfeld: Umtausch im Lockdown

Eichsfeld. Falls unter dem Weihnachtsbaum ungeliebte oder unpassende Geschenke gelandet sind, gibt es die Möglichkeit, diese umzutauschen. Aber wie macht man das im Lockdown? Arnold Senft, Präsident des Handelsverbandes Thüringen und Inhaber des Modehauses Senft in Leinefelde, gibt Auskunft dazu.

Wie tausche ich Weihnachtsgeschenke im Lockdown um und welche Rechte haben die Kunden dabei?

Zunächst einmal muss ich klarstellen, dass es keinen Anspruch auf Umtausch gibt. Es handelt sich dabei immer um die Kulanz des Verkäufers. Aber ich gehe davon aus, dass die Eichsfelder Händler weitgehend diese Kulanz zeigen werden.

Nun haben die Geschäfte aber geschlossen. Und wir wissen nicht, wann genau sie wieder öffnen dürfen. Müssen sich die Kunden sorgen?

Ich rate, umgehend mit den Händlern zu sprechen, sobald die Geschäfte wieder geöffnet sind, auch telefonisch. Dann ist ein Umtausch sicher möglich auch wenn sich die Kunden mit einem Gutschein begnügen müssen.

Ist so etwas auch postalisch möglich?

Das sehe ich nicht. Zumal auch aktuell niemand in den Geschäften ist und für viele Händler ist so etwas nicht machbar. Der Kunde muss sich also gedulden. Ich unterstelle immer, dass der Wille im Handel da ist, eine für beide Seiten brauchbare Lösung zu finden.

Nehmen wir das Schlimmste an: Was passiert mit dem Umtausch wenn der Laden Insolvenz anmelden sollte?

So etwas passiert nicht von heute auf morgen. Ein Händler wird dann einen Räumungsverkauf veranstalten und den bewerben. Genau dann sollte man sein Anliegen vorbringen. Wenn der Laden dicht ist, geht das natürlich nicht mehr.

Was passiert mit Gutscheinen in dem Fall?

Bei denen gilt das gleiche.

Wie lange müssen Gutscheine überhaupt gültig sein?

Ein Gutschein gilt generell erst einmal drei Jahre, wenn er nicht befristet ist und diese Frist muss angemessen sein. Diese verlängert sich entsprechend der Schließung eines Ladens, wie jetzt im Lockdown. Die Tage, an denen der Laden oder auch die Gaststätte, das Hotel, für die man einen Gutschein hat, geschlossen sind, werden hinten dran gehangen.

Falls der Lockdown über den 10. Januar hinaus verlängert werden sollte, können Sie einschätzen, wie viele Händler im Handelsverband an die Grenze der Betriebsfähigkeit geraten könnten?

Unser Haupthandelsverband in Berlin geht davon aus, das 40 Prozent der Händler existenzgefährdet sein werden. Und da trifft es nicht nur die kleinen, privaten, sondern auch die großen. Ich selbst glaube, dass es weniger sein werden. Doch da ist die Dauer des Lockdowns ausschlaggebend.

Wie könnte man das vermindern?

Ich appelliere an die Vermieter, eine Lösung gemeinsam mit ihren Mietern zu finden. Denn seien wir ehrlich, die Zeiten, in denen der nächste schon auf der Matte steht, sind vorbei. Was weg ist, bleibt weg. Da müssen Lösungen her, damit der Handel in den Innenstädten bestehen bleiben kann. Auch das Internet ist da nur ein Ventil. Wir brauchen den stationären Handel, damit unsere Innenstädte überleben können.

Inwiefern fühlen Sie sich und andere Händler von der Landesregierung dabei unterstützt?

Die Thüringer Förderprogramme aus dem ersten Halbjahr haben sehr zum Überleben beigetragen, auch weil die Auszahlung der Hilfen relativ zügig ging.