Eichsfeld: Vorschläge für Bürgermeisterwahlen nur noch bis Freitag möglich

Am 12. Juni werden in vielen Gemeinden die ehrenamtlichen und auch hauptamtliche Bürgermeister gewählt.

Eichsfeld. Frist für Kandidaturen für Bürgermeisterwahlen am 12. Juni läuft am 29. April, 18 Uhr, ab.

Eine wichtige Frist hinsichtlich der Bürgermeisterwahlen am 12. Juni läuft bereits am Freitag aus. Bis 18 Uhr müssen am 29. April die Wahlvorschläge bei den jeweils zuständigen Wahlleitern eingereicht sein. Bereits eingereichte Wahlvorschläge können ebenso nur bis dahin durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder schriftlich vom Einzelbewerber zurückgenommen werden.