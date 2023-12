Eichsfeld: Zweifacher Verkehrssünder auf der A 38

Eichsfeld Ein Sattelzug geriet auf der A 38 im Eichsfeld ins Visier der Autobahnpolizei. Für dessen Fahrer war die Tour damit beendet.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden Beamte der Autobahnpolizei auf einen Sattelzug hingewiesen, der augenscheinlich ohne Kennzeichen auf der A 38 bei Breitenworbis unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 43-jährige Fahrer den Sattelauflieger am 12. Dezember in Deutschland gekauft hatte und diesen mit dänischen Kennzeichen ausführen wollte. Hierbei handelt es sich jedoch nach Polizeiangaben um eine rechtswidrige Fernzulassung.

Doch damit nicht genug: Die Sattelzugmaschine war ebenfalls mit dänischen Nummernschildern ausgestattet, obwohl der Lkw noch in Polen zugelassen war. Die Weiterfahrt wurde dem türkischen Fahrzeugführer untersagt und eine Radkralle angebracht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs, teilt die Autobahnpolizei mit.