Eichsfelder Autowerkstatt wird von Dieben heimgesucht

Heiligenstadt. In der Werkstatt in Heiligenstadt wurde ein Autoteil abmontiert. Polizei spricht von Häufung derartiger Diebstähle und rät zur erhöhten Aufmerksamkeit.

In einer Heiligenstädter Werkstatt hat ein Mitarbeiter an einem Auto festgestellt, dass der Katalysator abmontiert wurde. Wann und wo der Diebstahl an dem Renault Megane stattgefunden hat, werde noch ermittelt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Aufgrund der Häufung derartiger Diebstähle von Katalysatoren an Autos in der Region weist die Polizei-Inspektion auf eine erhöhte Achtsamkeit gegenüber Personen, die sich auffällig an oder um abgestellten Fahrzeugen verhalten, hin. Betroffen seien sowohl zugelassene Fahrzeuge, die im Gebrauch sind, als auch ausgestellte Fahrzeuge an Autohäusern oder anderen Verkaufsstellen.

Hinweise unter Tel.: 03606 / 6510