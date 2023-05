Eichsfelder Bauerngarten entdecken

Borretsch ist auch als Gurkenkraut bekannt. Ob diese Pflanze in einen Bauerngarten gehört, wird bei einem Rundgang im Bauerngarten des Gutes Herbigshagen beantwortet.

Duderstadt. Ein Rundgang in einem Eichsfelder Bauerngarten ist am 3. Mai möglich. Zudem gibt es auch etwas über die Geschichte der Gärten zu erfahren.

Was ist eigentlich ein Bauerngarten? Welche Pflanzen sind dort zu finden und was gehört zu deren Pflege dazu? Bei einem Rundgang durch den Bauerngarten vom Gut Herbigshagen am Mittwoch, 3. Mai, ab 14 Uhr, erfahren die Teilnehmer Wissenswertes zur Geschichte dieser Art von Gärten, wie sie angelegt werden und welche Veränderungen es im Verlauf der Jahreszeiten gibt. Außerdem erhalten sie Tipps für den Anbau von Nutzpflanzen im eigenen Garten. Treffpunkt ist der Besucherservice im Natur-Erlebnishaus. Wetterfeste Kleidung wird vom Veranstalter empfohlen.

Information unter Telefon: 05527/914208.