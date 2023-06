Eichsfelder Blutspender erhalten besonderes Geschenk

Eichsfeld. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes ist in der kommenden Woche drei Mal im Landkreis Eichsfeld im Einsatz. Zum Weltblutspendetag gibt es für die Spender ein besonders Geschenk.

Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Eichsfeld lädt in der kommenden Woche zu drei Blutspendeterminen ein. Am Montag, 12. Juni, von 15 bis 19 Uhr sind die Spender in das Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt eingeladen.

Zum Weltblutspendetag am Mittwoch, 14. Juni, begrüßt das Team des Blutspendedienstes von 17 bis 20 Uhr die Freiwilligen in der Worbiser Regelschule. An diesem Tag erhält jeder Blutspender ein Badehandtuch.

Am Freitag, 16. Juni, von 16 bis 20 Uhr besteht wieder die Möglichkeit, in Dingelstädt in der Franziskusschule sein Blut zu spenden. Hier gibt es zur Stärkung nach der Spende Leckeres vom Grill.