Eichsfelder Christdemokraten nominieren ihre Kandidaten für den Landtag

Thadäus König wirft zur Kandidatur für den Landtag erneut seinen Hut für die CDU in den Ring.

Reinholterode. Die Eichsfelder CDU nominiert in den kommenden Tagen ihre Kandidaten für den Landtag. Thadäus König und Christina Tasch treten für ihre Wahlkreise erneut an.

Der Wahlkampf zur Landtagswahl kommt auch im Eichsfeld ins Rollen. So bringt die Christlich Demokratische Union (CDU) jetzt ihre Kandidaten in Stellung. „Dafür nominiert die CDU Eichsfeld auf einer Mitgliederversammlung ihren Direktkandidaten im Wahlkreis 1 Eichsfeld I für die Wahl zum 8. Thüringer Landtag“, kündigt Kreisgeschäftsführerin Kerstin Stark an.

Dazu würden die CDU-Mitglieder des Wahlkreises 1 am Mittwoch, 25. Oktober, um 18 Uhr in Reinholterode zusammenkommen, so Stark. „Dabei wird darüber entschieden, wer sich aus ihren Reihen um ein Direktmandat für die nächste Legislatur im Thüringer Landtag bewerben wird.“ Zum Wahlkreis 1 gehören neben Heiligenstadt die Verwaltungsgemeinschaften Ershausen-Geismar, Hanstein-Rusteberg, Leinetal, Lindenberg und Uder.

Bereits im Vorfeld hat der bisherige Wahlkreisabgeordnete Thadäus König (Heiligenstadt) eine erneute Kandidatur angemeldet, um „seinem Wahlkreis und dem Eichsfeld weiterhin eine starke Stimme im Thüringer Landtag zu geben“, heißt es. „Alle aus den CDU-Ortsverbänden eingegangenen Personalvorschläge unterstützen die Kandidatur des Amtsinhabers“, erklärt Stark. Für König wäre es, sollte ihm der Wiedereinzug in den Landtag gelingen, die zweite Legislaturperiode.

Als Gast der Versammlung wird der Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten, Mario Voigt, teilnehmen, der die CDU als Ministerpräsidentenkandidat in die Landtagswahl führen soll.

Der Wahlkreis 2 nominiert seinen Kandidaten oder seine Kandidatin am 4. November um 10 Uhr in Silberhausen. Für ihn tritt Christina Tasch erneut an.