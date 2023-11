Eichsfelder Dorf feiert erstmals großen Straßenkarneval

Niederorschel. Rund 500 kleine und große Faschingsfreunde eines Eichsfelder Dorfes starten mit den Karnevalisten in die närrische Saison. Und da war jede Menge los.

Sie verstehen es zu feiern: die Niederorschler Karnevalisten. Jetzt nahmen sie den 11.11. zum Anlass, um erstmals zum großen Straßenkarneval auf den Marktplatz einzuladen. „Direkt am historischen Rathaus wurde die bunte Meile aufgebaut“, berichtet Ricarda Müller-Böttger.

Wohlgesonnen war Petrus der Narrenschar und ließ am Samstag pünktlich um 14.33 Uhr zum offiziellen Start die Sonne scheinen. Steffen Jünemann, Präsident des Niederorscheler Carnevalvereins (NCV), freute sich, so viele Gäste begrüßen zu können, bevor es zum Rathaussturm ging. „Die Narren stürmten das Gebäude, um den Bürgermeister zu suchen. Und aus verschiedenen Fenstern wurden karnevalistische Reden geschwungen“, erzählt Ricarda Müller-Böttger.

Sogar die Drehleiter wird angekarrt

Nichts blieb unversucht, den Ortschef zu finden. Mit Unterstützung der Feuerwehr suchte der NCV sogar über die Drehleiter nach ihm. Das noch amtierende Prinzenpaar eroberte schließlich den Schlüssel. Ingo Michalewski (CDU) hatte das Nachsehen.

Und nun waren die Narren am Zug. Ricarda Müller-Böttger von „1FACH2“ stimmte sofort mit dem Publikum das Vereinslied an. Was folgte, war ein fast dreistündiges Bühnenprogramm mit Gardetänzen, Liedern zum Mitsingen von den Ohnespatzen, lustigen Beiträgen und einem Kindertanz für die kleinen Narren.

Riesig gefreut haben sich die Karnevalisten, dass die Gastvereine aus Deuna, Rüdigershagen, Kleinbartloff, Gerterode, Bernterode und Rhumspringe nicht nur mitfeierten, sondern den Nachmittag auch mitgestalteten. Die Stimmung war bestens, das Bild bunt, denn viele Zuschauer kamen in Kostümen. Natürlich war auch für das leibliche Wohl der rund 500 kleinen und großen Gäste gesorgt. „Auch hier zeigt sich eine neue Vereinsgeneration, die sich gegenseitig unterstützt. Durch die Mithilfe des ansässigen Sportvereins, des Kirmesvereins, des Schützenvereins und der Pfadfinder wurde das Fest ein voller Erfolg“, sagt Ricarda Müller-Böttger.

Am Abend ließ dann „1FACH2“ den Marktplatz beben. Es wurde gesungen und getanzt. „Eine grandiose Stimmung und ein tolles Gemeinschaftsgefühl waren auf dem ganzen Marktplatz zu spüren“, freut sich die Niederorschlerin. Ein Dankeschön für den tollen Tag geht an alle Mitwirkenden sowie an die Gemeinde und den Bauhof.

Der NCV freut sich nun auf die Veranstaltungen im Februar 2024 und hofft auf viele Gäste in der Lindenhalle.