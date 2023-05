Eichsfelder Dorfkinder haben jetzt noch mehr Spaß

Bernterode/Wipper. Der Weihnachtsmarkterlös und die finanzielle Hilfe der Bürgerstiftung bescheren den Bernteröder Kindern neue Spielgeräte. Die Stiftung hat noch einiges vor.

Die Eichsfeldgemeinde Bernterode ist eine von denen, in der sich eigentlich immer etwas tut und wo schon aus so manchem Wunsch und mancher Idee Wirklichkeit geworden ist.

„Der Breitenworbiser Ortsteil Bernterode verwendet den Erlös des Weihnachtsmarkts aus dem Jahre 2022 nun für zwei neue Spielgeräte auf dem Spielplatz im Brückenweg. Die Bürgerstiftung Bernterode stockt den Betrag auf und schafft ein ebenerdiges Trampolin sowie eine Seilbahn an“, berichtet Patricia Poggel, die Vorsitzende des Vorstandes der Bürgerstiftung.

Hüpfen – das macht immer einen gehörigen Spaß! Am vergangenen Wochenende wurde das Trampolin ebenerdige bereits aufgestellt. Viele fleißige Freiwillige haben das Projekt in ihrer Freizeit unterstützt. Auch die Kinder Luca Dölle und Karl Nöring halfen tatkräftig bei der Aktion mit.

Bei dem Spielplatzprojekt wird es allerdings nicht bleiben. In nächster Zeit ist in Vorbereitung auf das 850-jährige Bestehen des Ortes an der Wipper noch einiges geplant, verrät Patricia Poggel schon einmal. Sie möchte sich aber jetzt erst einmal bei allen Helfern vom vergangenen Wochenende ganz herzlich für den Einsatz bedanken.