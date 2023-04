Eichsfelder dürfen sich auf Weltstars freuen

Heiligenstadt. An renommierten Häusern in Rom, London, Paris oder Tokio sind sie gefeierte Stars. Jetzt kommen die Künstler mit den begabtesten Tänzern der Staatsoper Prag ins Eichsfeld.

An renommierten Häusern in Rom, Buenos Aires, London, Paris oder Tokio sind die Sopranistinnen Lenan de Montiel und Ginger McFerrin sowie Tenor Mila Wilden gefeierte Stars. Nun kommen sie ins Eichsfeld. Zu sehen sind sie bei „Traummelodien der Operette“ am Samstag, 29. April, 15.30 Uhr im Kulturhaus. Laut Werkleiterin Cathleen Koechy werden sie von einer Auswahl der besten Musiker des Gala Sinfonieorchesters Prag begleitet. Auch das Johann Strauß Ballett ist dabei, dem die begabtesten Tänzer der Staatsoper Prag angehören.

Karten gibt es ab dem 25. April unter anderem an der Theaterkasse des Kulturhauses. Kontakt: Tel. 03606/608060 oder E-Mail kulturhaus@kreis-eic.de.