Eichsfelder Eltern und ihr Umgang mit Wut und Stress

Dingelstädt. Das Dingelstädter Familienzentrum bietet einen neuen Online-Kurs an. Zudem gibt es ein Kreativangebot.

Das Familienzentrum Kerbscher Berg wartet mit neuen Angeboten auf. Heukränze oder Türbögen selbst herstellen, heißt es am Mittwoch, 22. März, 19.30 bis 21.30 Uhr. In diesem Kurs können die Teilnehmer die Wickeltechnik erlernen und danach Kränze und Bögen frühlingshaft oder österlich dekorieren. Teilnehmerbeitrag: sechs Euro plus Materialkosten.

Am Mittwoch, 29. März, 19.30 Uhr, gibt es einen Online-Workshop zum Umgang mit Stress und Wut. Viele kennen es, kaum jemand spricht darüber: Eltern und ihre Aggressionen. Das Tabu in der Kindererziehung. Es ist an der Zeit, dem Wutmonster in sich Gehör zu verschaffen, heißt es aus dem Familienzentrum.

Eltern, vor allem Mütter, seien häufig mehrfach belastet, fühlten sich überfordert und darin verunsichert, wie sie ihr Kind richtig erziehen sollen. Sie fühlten sich bei Auseinandersetzungen hilflos und seien frustriert. Anhand praxisnaher Übungen, Anregungen zur persönlichen Reflexion und zum Austausch in der Gruppe erfahren Eltern, woher die Wut kommt, wie sie erkannt und damit Wutausbrüche vermieden werden können.

Anmeldung unter Tel. 036075/690072, E-Mail: familienzentrum@kerbscher-berg.de