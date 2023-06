Eichsfelder erhalten Antworten zum Erbrecht und erfahren was sich hinter dem Berliner Testament verbirgt

Leinefelde. Im Leinefelder Mieterzentrum beantwortet ein Anwalt Fragen zum Erbrecht. Eine Anmeldung für den Vortrag ist nicht notwendig.

Was ist bei der Erstellung eines Testaments wichtig? Wie muss das Testament geschrieben werden, welche Pflichtteilsansprüche bestehen und welche Kriterien beinhaltet ein Berliner Testament? Diese und weitere Fragen beantwortet Rechtsanwalt Joachim F. Nolte am Dienstag, 20. Juni, ab 15 Uhr interessierten Bürgern im Mieterzentrum der Wohnungsbau- und Verwaltungs-GmbH in der Hahnstraße. Zudem gibt der Fachmann einen kurzen und anschaulichen Überblick über die Schwerpunkte des deutschen Erbrechts und zeigt Wege auf, wie der letzte Wille angemessen berücksichtigt werden kann. Denn obwohl es gesetzliche Vorgaben gibt, komme es vor allem auf die individuelle Gestaltung letztwilliger Verfügungen und Willensbekundungen an.

„Auch zur besonderen Situation für Mieter beziehungsweise deren Angehörige, die Rechtslage zur Wohnungskündigung, gegebenenfalls zur Fortsetzung des Mietverhältnisses, aber auch zur Rechtslage hinsichtlich der Kosten bei deren Versäumnis, wird Stellung genommen. Es handelt sich um eine kostenfreie Kooperationsveranstaltung zwischen der Leinefelder Wohnungsbau-Genossenschaft, der Wohnungsbau- und Verwaltungs-GmbH und dem Stadtteilbüro Leinefelde Südstadt“, teilt Stadtteilmanager Markus Friedrich mit.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.