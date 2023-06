Eichsfelder erhalten Tipps für den Umgang mit Computer

Leinefelde. In einem Kurs gibt ein Computer-Fachmann Tipps für die Einrichtung von Betriebssysteme. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist bei der Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld erforderlich.

Für die Arbeit mit dem Computer gibt Horst Ulrich Köther aus Heiligenstadt in einem Kurs, zu dem die Urania Bildungsgesellschaft einlädt, Tipps. Unter anderem zeigt der Experte, was bei der Einrichtung von den Betriebssystemen Windows 10 und Windows 11 zu beachten ist. Es wird auch erklärt, warum es die „pro“-Version sein sollte, wenn man die Wahl dazu hat. Die Veranstaltung ist am Dienstag, 4. Juli, um 19 Uhr, In der Geschäftsstelle der Urania in der Leinefelder Kunertstraße 7 bis 11, im Erdgeschoss rechts. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail: urania@urania-eichsfeld.de.