Eichsfelder erzählen aus ihrem Leben

Leinefelde. Die Urania bietet die Reihe „Lebenslinien“. Bürger können in Leinefelde berichten.

Die Urania-Bildungsgesellschaft Eichsfeld möchte in ihrer Reihe „Lebenslinien“ den Bürgerinnen und Bürgern der Region die Möglichkeit geben, über ihr Leben zu sprechen und andere daran teilhaben lassen. Wer diese Möglichkeit nutzen will, der kann sich gern bei der Urania melden. Der Leinefelder Karl Kühler, der mit seinen 88 Jahren immer noch als Friseur tätig ist, spricht am Donnerstag, dem 3. August, in den Räumen der Urania in Leinefelde, Kunertstraße 7 - 11, über sein Leben. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, heißt es in der Ankündigung. Interessenten, die an der Gesprächsrunde teilnehmen möchten, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 03605/546151 oder per E-Mail unter urania@urania-eichsfeld.de anzumelden.